TEPJF explora vías de cooperación internacional para acercar la justicia electoral a los mexicanos

Gilberto Bátiz García, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), durante su visita de trabajo a Washington D.C, sostuvo encuentros de trabajo con organizaciones internacionales especializadas en democracia.

Estas reuniones tienen como finalidad el identificar oportunidades de cooperación que contribuyan a acera la justicia electoral a la sociedad y fortalecer la protección de los derechos político-electorales.

El magistrado tuvo un encuentro con representantes del Instituto Nacional Demócrata (NDI), el dialogo con el NDI se centró en la transparencia, estrategias de comunicación judicial, lenguaje claro y herramientas digitales que permitan explicar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y facilitar el conocimiento de los medios de protección de los derechos político-electorales.

Entre los ámbitos de colaboración se consideraron, el intercambio de conocimientos jurisdiccionales y el aprovechamiento de las experiencias documentadas por las misiones de observación electoral de la OEA Especial

Además, como parte de este encuentro, se intercambiaron perspectivas sobre educación cívica, participación incluyente y vinculación de las instituciones públicas con las necesidades ciudadanas. Estas perspectivas fueron planteadas en la reunión con representantes del Instituto Internacional Republicano (IRI), en la cual participó el director para America Latina y el Caribe, Antonio Garrastazu.

Asimismo, se exploraron posibles actividades de formación e intercambio técnico sobre liderazgo de mujeres, participación política de las juventudes y conocimiento de los mecanismos disponibles para ejercer y defender los derechos político-electorales.

En reunión con el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA se abordaron posibles intercambios técnicos y el funcionamiento de las misiones de observación electoral de ese organismo. Especial

Por su parte, en su reunión con Gerardo de Icaza, a cargo del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (DECO/OEA), se plantearon propuestas orientadas al intercambio de experiencias sobre justicia electoral, tutela de los derechos político-electorales y metodologías de observación.

Para finalizar, Bátiz García, complemento su participación en el marco de la Misión Electoral para las Elecciones de Medio Término de Estados Unidos formando parte de visitas a centros de votación en Maryland durante la jornada electoral del 3 de noviembre.