Respaldan liderazgos clave de Iguala a Beatriz Mojica en defensa de la transformación

La consejera nacional de Morena, Beatriz Mojica Morga, encabezó una asamblea informativa en el municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, donde recibió el respaldo formal de diversos liderazgos políticos y sociales de la región.

Desde la emblemática localidad conocida como la cuna de la bandera, la senadora con licencia hizo un llamado enérgico a la estructura militante para cerrar filas a favor de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo primordial de defender la soberanía nacional y la continuidad de la llamada cuarta transformación frente a los embates de la oposición.

Durante el encuentro partidista, diversas figuras de la política local manifestaron públicamente su adhesión al proyecto que encabeza Mojica Morga. Entre los apoyos destacados figuró el de María Teresa Membrila Álvarez, fundadora de Morena en el municipio y primera presidenta del patronato DIF local bajo las siglas de dicho movimiento.

Asimismo, se sumó de manera oficial el equipo político de la esposa del dos veces alcalde de Iguala, Antonio Salvador Jaimes Herrera, un bloque integrado por profesionistas, técnicos y líderes comunitarios de diversas colonias de la demarcación. Los liderazgos locales coincidieron en que la consejera nacional posee un conocimiento profundo de la realidad social de Guerrero debido a su trayectoria en territorio.

Al hacer uso de la palabra, los representantes de los comités de base reconocieron la constancia de la funcionaria con licencia para mantenerse cercana a las causas populares desde cualquier trinchera política, lo que valida su representatividad en las decisiones venideras del partido en la entidad federativa.

Por su parte, Beatriz Mojica Morga reiteró que el fortalecimiento de la soberanía nacional y la consolidación de los programas sociales requieren de una unidad inquebrantable en todas las regiones del estado. "Solo caminando el estado se conocen las necesidades de los guerrerenses", afirmó de manera contundente ante la militancia, al asegurar que los esfuerzos organizativos se mantendrán de manera permanente en cada rincón de Guerrero para consolidar el bienestar social.