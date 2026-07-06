Lanza GAM a los "Guardianes del Agua" para combatir fugas en Cuautepec Manuel Rodríguez

Cada una de las 6 cuadrillas está integrada por cinco trabajadores y cuenta con una camioneta nueva equipada con planta de energía eléctrica, motobombas, bombas y herramienta especializada con el propósito de mitigar el desperdicio de agua y agilizar los tiempos de respuesta ante los reportes vecinales, el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, presentó a los "Guardianes del Agua", un grupo especializado por 30 técnicos dedicados exclusivamente a la reparación de fugas hidráulicas en la zona de Cuautepec.

Ante más de 500 habitantes reunidos en el EDEN Juventino Rosas, el alcalde detalló que estas cuadrillas especiales comenzaron operaciones de forma preliminar hace dos meses, periodo en el cual ya han logrado reparar un total de 380 fugas en la demarcación.

“Gobernar significa anticiparse a los problemas, actuar rápido y entender que detrás de cada fuga hay miles de familias que se quedan sin agua.

Por eso tenemos ahora a los Guardianes del Agua, que tendrán una sola misión: proteger el agua de Cuautepec”, afirmó Janecarlo Lozano.

El titular de la alcaldía explicó que el programa prioritario inició en Cuautepec debido a la complejidad topográfica de la zona. Para abastecer a las comunidades ubicadas en las partes más elevadas, la red hidráulica local opera mediante un sistema de tanques y líneas de conducción que manejan altas presiones, lo que incrementa la vulnerabilidad de las tuberías y propicia la aparición constante de fracturas y fugas.

Para dar una respuesta eficiente, el esquema operativo se organiza en seis cuadrillas operativas, integradas por cinco trabajadores cada una.

Además, cada equipo dispone de una camioneta nueva equipada con plantas de energía eléctrica, motobombas, abrazaderas, juntas, tuberías y herramientas de alta especialización.

Las autoridades aclararon que este personal no sustituye las tareas de mantenimiento ordinarias que ejecutan las Direcciones Territoriales, sino que funciona como un equipo de refuerzo exclusivo para emergencias hidráulicas.

El teléfono para hacer un reporte es 5557818107 y sus oficinas se encuentran en el Centro de Reacción Inmediata Como complemento de la estrategia en el sector, la administración local presentó simultáneamente a los "Guardianes de Cuautepec".

Este segundo bloque, compuesto también por 30 trabajadores, se enfocará en realizar labores permanentes de limpieza y mantenimiento en parques, escuelas, centros de barrio y espacios públicos emblemáticos de la zona norte de la Gustavo A. Madero.