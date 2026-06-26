Rafa Marín formaliza su registro como aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía

Con más de cuatro décadas de trayectoria junto a las causas que dieron origen al movimiento de transformación, Rafael Marín formalizó su registro en una etapa marcada por la consolidación del segundo piso de la Cuarta Transformación.

Ciudad de México.- Con el amplio respaldo de una sólida trayectoria política construida desde los orígenes del movimiento obradorista y una historia estrechamente vinculada al desarrollo de Quintana Roo, Rafael Marín Mollinedo formalizó este viernes su registro como aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía, durante un emotivo acto realizado en el World Trade Center.

En el marco del proceso interno, Marín fue recibido por Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, y por Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, en una jornada que reunió a militantes, simpatizantes y diversos actores políticos atentos al desarrollo de esta etapa organizativa del movimiento.

Asimismo, durante la jornada quedó formalizado su registro como Coordinador Estatal de Afiliación único por el Partido del Trabajo (PT) en Quintana Roo, como parte de las actividades organizativas impulsadas por dicho instituto político en la entidad.

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La participación de Marín ocurre en un momento relevante para el movimiento político que hoy gobierna el país, en medio de una etapa que la administración federal ha definido como la consolidación del denominado segundo piso de la Cuarta Transformación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su mensaje, Rafael Marín definió su participación en este proceso como la continuidad de una historia política y personal construida a lo largo de décadas. “Para mí es la renovación de un compromiso que inicié hace 40 años, cuando caminar por el estado implicaba escuchar a la gente bajo el sol, cuando no había cargos que repartir, sino personas que necesitaban esperanza”, expresó.

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La trayectoria de Marín lo ubica como uno de los perfiles con mayor arraigo dentro de la historia política que dio origen al movimiento. Su cercanía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador no es reciente ni circunstancial; forma parte de una relación política y de lucha construida hace más de cuatro décadas, periodo en el que acompañó diversas causas y procesos organizativos que posteriormente derivaron en la formación de Morena a nivel nacional y en Quintana Roo, donde figura entre sus fundadores.

Esa historia también encuentra continuidad con la actual presidenta Claudia Sheinbaum, con quien comparte años de trabajo y militancia en distintas etapas de construcción política, una coincidencia que hoy adquiere relevancia en la nueva fase de gobierno que busca fortalecer y dar continuidad al proyecto transformador.

Asimismo, hizo énfasis en la necesidad de preservar la cohesión interna del movimiento y sostuvo que “la competencia enriquece, pero los movimientos maduros saben que, por encima de cualquier ambición personal, está el proyecto colectivo”.

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También subrayó que la siguiente etapa política debe construirse desde las comunidades y el trabajo territorial. “La construcción del segundo piso de la 4T se hace de la periferia al centro; desde las comunidades se teje la unidad nacional”, afirmó.

Pero el nombre de Rafael Marín también mantiene una relación estrecha con Quintana Roo y particularmente con Cancún, ciudad que eligió como hogar hace casi cuatro décadas.

A finales de los años ochenta y principios de los noventa, Cancún representaba para miles de familias una especie de “Sueño Mexicano”: un territorio de oportunidades, crecimiento y movilidad social donde personas provenientes de distintas regiones del país llegaban con la expectativa de construir un patrimonio y abrir nuevos horizontes.

Posteriormente, esa experiencia se trasladó al servicio público. A lo largo de los últimos años ha ocupado distintas responsabilidades dentro del Gobierno Federal, entre ellas la dirección de proyectos estratégicos y funciones vinculadas con comercio exterior, aduanas y desarrollo económico, participando en áreas consideradas prioritarias para la política nacional.

En ese contexto, el registro de Rafael Marín representa no solo la incorporación de un aspirante más al proceso interno, sino también la participación de uno de los actores que formaron parte de las etapas fundacionales de un proyecto político que hoy gobierna el país y que busca consolidar una nueva fase de desarrollo.

La jornada de este viernes en el World Trade Center estuvo acompañada por entusiastas simpatizantes, militantes y diversos actores políticos locales que siguieron de cerca un proceso que, en los próximos meses, marcará el rumbo organizativo del movimiento en Quintana Roo. Al exterior del recinto, un grupo de personas lo esperaba para saludarlo y expresarle muestras de afecto y cercanía; entre saludos y mensajes de respaldo, algunos asistentes incluso lo identificaron como “la esperanza de Quintana Roo”, o "quien recuperará el movimiento" en una expresión espontánea surgida durante el encuentro.