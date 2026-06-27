Celida López con el respaldo del pueblo, inicia su camino a la Coordinación de la Defensa de la Transformación en Sonora

Con firmeza y respaldo ciudadano, Celida López Cárdenas, oficializó este 26 de junio su registro como aspirante a la Coordinación Estatal de los Comités para la Defensa de la Transformación en Sonora, dentro del proceso interno de Morena rumbo a 2027.

En un acto marcado por disciplina e institucionalidad, López Cárdenas destacó la importancia de fortalecer la unidad del movimiento y dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación en la entidad que encabeza actualmente el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Ante la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlali Hernández, al momento de su registro, Celida López subrayó que su participación en el proceso interno de Morena se dará con disciplina y sirviendo como portavoz del pueblo, respetando las reglas establecidas por el partido, al señalar que la unidad del movimiento es fundamental para consolidar los avances de la Cuarta Transformación en Sonora y garantizar que los beneficios lleguen a más familias. “Confiamos en Ariadna Montiel y en Citlali Hernández; son dos mujeres ejemplo de nuestro movimiento, estamos en manos de dos mujeres íntegras”, expresó.

La extitular de Sagarhpa destacó el liderazgo del gobernador Alfonso Durazo, a quien reconoció por impulsar proyectos de inversión, infraestructura y desarrollo social que han fortalecido la entidad. En este sentido, López afirmó que su objetivo será dar continuidad a dichos esfuerzos y ampliar la cobertura de programas que atienden las necesidades más urgentes de la población. “Reconozco el trabajo de nuestro gobernador Alfonso Durazo; me ha dado la oportunidad de crecer durante cinco años en su gabinete”, señaló.

Excélsior

López Cárdenas recordó que durante este periodo ha tenido la oportunidad de servir a Sonora desde distintas responsabilidades públicas, al desempeñarse como secretaria de Turismo, jefa de la Oficina del Ejecutivo y secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura. También destacó que su llegada a Morena se dio por invitación del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de un proyecto político al que dijo mantenerse leal y comprometida.

La ex alcaldesa de Hermosillo anunció que recorrerá el estado para escuchar y conversar de primera mano con la militancia y simpatizantes, con el propósito de construir una propuesta sólida basada en las demandas ciudadanas. “La transformación se defiende en las calles, en las comunidades y en el diálogo con la gente”, expresó.

Para su registro Celida López fue acompañada por Fermín González Gaxiola, fundador de Morena en Sonora y ex alcalde de Hermosillo; además de Mónica Gutiérrez, presidenta del módulo de riego del Fuerte Mayo; Trinidad Sánchez , presidente de la federación Pescadores Rivereños de Sonora; junto con Jesús Molina, fundador de Morena en Sonora; Ramón Romero, Productor y presidente de Grupo Cajeme, entre otros.

Con este paso, Celida López reafirma su compromiso con la militancia y con el proyecto de la Cuarta Transformación en Sonora, pues su registro marca el inicio de una nueva etapa de trabajo político en la entidad, donde la unidad y la organización serán claves para enfrentar los retos rumbo a 2027. Morena definirá en los próximos meses, a través de sus mecanismos internos, quién encabezará la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación, en un proceso que Celida López llamó a vivir con respeto, participación y visión de futuro.