Intensifica Lilia Canturosas reuniones bilaterales en medio de conflicto de política exterior

La alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, ha colocado la relación institucional con el estado de Texas en el centro de su estrategia de comunicación, donde afirma que están fortaleciendo la colaboración binacional para impulsar el desarrollo económico.

Ha sostenido reuniones con funcionarios clave del Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), el Comisionado de Agricultura de dicha entidad y diversas autoridades aduaneras estadunidenses.

Y esta activa campaña mediática presenta los encuentros como un esfuerzo de cooperación binacional enfocado en la modernización de la infraestructura y el fortalecimiento del comercio exterior, en un momento donde la funcionaria busca consolidar su posicionamiento político y proyectar su imagen de cara a futuros procesos electorales.

Sin embargo, esta constante exposición de una agenda internacional propia ocurre en un contexto de fricción con el modelo institucional del Gobierno Federal.

"Seguimos fortaleciendo la colaboración binacional para impulsar el desarrollo económico y aprovechar las oportunidades que genera nuestra ubicación estratégica”, dijo Lilia Canturosas en la última visita que hizo a Texas, apenas esta semana.

La Constitución mexicana señala de forma tajante que la conducción de la política exterior y las relaciones institucionales con gobiernos extranjeros corresponden exclusivamente a la Federación, coordinadas a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Aunque la gestión y el diálogo entre ciudades fronterizas es una práctica necesaria para resolver asuntos de logística y movilidad regional, la frecuencia y el tono promocional que Canturosas le ha dado a estos encuentros sugieren un cálculo político que camina sobre una delgada línea legal ante las directrices de la Cuarta Transformación.

Incluso, analistas señalan que dicha estrategia tiene un paralelismo directo con la ruta trazada por la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Al igual que Campos, quien durante años ha utilizado su interlocución directa con el gobierno de Texas y sectores empresariales estadounidenses como un pilar central de su narrativa pública, Canturosas recurre a la agenda binacional como un activo de proyección.