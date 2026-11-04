Renuncia Claudia Arlett Espino a la Dirección Jurídica de la SSPE en Chihuahua tras polémica en el INE

Claudia Arlett Espino, presentó su renuncia de carácter irrevocable a la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Chihuahua. La dimisión voluntaria se concretó a partir del lunes 2 de noviembre, luego de que la funcionaria se vio envuelta en diversos señalamientos públicos vinculados a su paso por el Instituto Nacional Electoral (INE) donde fungió como secretaria jecutiva desde diciembre de 2024 hasta su separación de dicho encargo el pasado 9 de septiembre.

La Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua confirmó su separación a través de un comunicado oficial, precisando que la medida responde a conveniencia personal de la propia abogada.

“La decisión fue tomada por convenir a los intereses de Espino y para atender los señalamientos mediáticos registrados en días recientes”, se lee en el comunicado.

Asimismo, la dependencia estatal adelantó que próximamente dará a conocer a la persona que ocupará la vacante dentro de la estructura jurídica, al tiempo que reiteró su compromiso permanente con los principios de legalidad y transparencia.

En el texto de su dimisión formal, Espino enfatizó el alcance de su separación institucional. La exfuncionaria manifestó que su decisión “tenía carácter irrevocable y que también se separaba de cualquier otro puesto, función o derecho que pudiera tener dentro de la administración estatal, incluidos aquellos de carácter honorario”. Con ello, la abogada concluyó de forma definitiva todo vínculo operativo o consultivo dentro de los órganos de gobierno de la entidad.