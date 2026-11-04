Renuncia Claudia Arlett Espino a la Dirección Jurídica de la SSPE en Chihuahua tras polémica en el INE
SSPE Chihuahua confirma la salida de su directora jurídica por "conveniencia personal"
Claudia Arlett Espino, presentó su renuncia de carácter irrevocable a la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Chihuahua. La dimisión voluntaria se concretó a partir del lunes 2 de noviembre, luego de que la funcionaria se vio envuelta en diversos señalamientos públicos vinculados a su paso por el Instituto Nacional Electoral (INE) donde fungió como secretaria jecutiva desde diciembre de 2024 hasta su separación de dicho encargo el pasado 9 de septiembre.
La Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua confirmó su separación a través de un comunicado oficial, precisando que la medida responde a conveniencia personal de la propia abogada.
“La decisión fue tomada por convenir a los intereses de Espino y para atender los señalamientos mediáticos registrados en días recientes”, se lee en el comunicado.
Asimismo, la dependencia estatal adelantó que próximamente dará a conocer a la persona que ocupará la vacante dentro de la estructura jurídica, al tiempo que reiteró su compromiso permanente con los principios de legalidad y transparencia.
En el texto de su dimisión formal, Espino enfatizó el alcance de su separación institucional. La exfuncionaria manifestó que su decisión “tenía carácter irrevocable y que también se separaba de cualquier otro puesto, función o derecho que pudiera tener dentro de la administración estatal, incluidos aquellos de carácter honorario”. Con ello, la abogada concluyó de forma definitiva todo vínculo operativo o consultivo dentro de los órganos de gobierno de la entidad.