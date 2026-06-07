Morena denuncia compra de votos del PRI en Coahuila 

Durante las elecciones de este domingo en Coahuila para renovar al Congreso local, el PRI ejerció la compra del voto y se solicitará a las autoridades electorales locales y a la Unidad de Inteligencia Financiera que investigue el origen de los recursos utilizados, afirmó la presidenta de Morena, Ariadna Montiel.

En rueda de prensa tras el cierre de las casillas, Montiel estableció que el PRI organizó una estructura de dirigentes que comprometieron cierto número de votos.

Durante la votación, dentro de la mampara, los ciudadanos debían tomar una fotografía de la boleta electoral tachada a favor de candidatos del PRI, y subirla a una plataforma a la que accedían mediante un código QR.

”Vamos a plantear que la unidad de inteligencia financiera haga un rastreo de dinero porque los recursos que sean invertido para toda esta operación son millonarios y deben conocerse su origen”

“Obviamente la información del sistema o los sistemas porque son diversas ligas, se presentará a la autoridad competente, pero que sepan las y los ciudadanos que quiénes son los responsables es el PRI y el gobierno, el Estado”, sentenció Montiel en su rueda de prensa.

Dijo que Morena cuenta con la base de datos de quiénes son los líderes que llevaron a cabo esta operación, e incluso el nombre y monto que se entregó a cada ciudadano que votó en favor del PRI.

Montiel también denunció que desde días previos y durante la jornada electoral la policía estatal se prestó para intimidar a dirigentes de Morena que participaron en la organización de ese partido, e incluso ayudaron en la logística en favor del PRI durante la votación.

“Sabremos una vez realizado el conteo, el tamaño de la operación financiera de la que estamos hablando. Toda la base de datos está bajo nuestro poder porque fue entregada esta información por gente que está ya inconforme con lo que se vive”, expuso la presidenta de Morena.