Nómina del Senado: Fernández Noroña niega que González sea su hijo

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A pesar de que en septiembre de 2024 lo presentó como su hijo ante el equipo de trabajo de la Mesa Directiva del Senado, e incluso lo comentó con algunos de sus compañeros legisladores, el senador Gerardo Fernández Noroña negó ser el padre de Emiliano González González, quien gana 80 mil pesos mensuales brutos por ser su fotógrafo en todas sus actividades, tanto en la Cámara Alta como en el resto del país y en el extranjero.

Por medio de la red social X (antes Twitter), el senador Fernández Noroña aseguró que conoció a Emiliano González “en Tepoztlán y es un colaborador extraordinariamente competente. Y no es mi hijo, le exijo que haga la corrección correspondiente. Me parece una falta de respeto grandecita para sus padres, que se sienten muy orgullosos de su hijo, por cierto”. CONTEXTO

Esta reportera informó ayer que entre el grupo de 15 familiares de senadores que cobran como trabajadores del Senado está Emiliano González, presunto hijo de Gerardo Fernández Noroña; esto, luego de confirmar con excolaboradores del propio Fernández Noroña en la Mesa Directiva que el legislador les presentó a Emiliano González como su hijo cuando comenzó su gestión como presidente del Senado.

Incluso fue posible corroborarlo con senadores de Morena, pero ayer Gerardo Fernández Noroña sostuvo que no es verdad que él haya comentado con alguien que Emiliano González sea su hijo.