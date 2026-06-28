Escuchar a la gente, más que acelerar candidaturas.- Marco Bonilla Mendoza

Más allá de acelerar la definición de candidaturas para 2027, lo más importante en esta etapa es escuchar las ideas de la población y atender sus principales preocupaciones, aseguró Marco Bonilla Mendoza, alcalde de Chihuahua.

Hoy vale mucho más tomar las ideas de la gente y defender esas ideas, lo que las y los mexicanos quieren para México: seguridad, economía, educación y calidad de la salud”, señaló.

El munícipe panista fue cuestionado sobre los perfiles que deben cumplir los aspirantes de cara a los próximos comicios, sobre todo luego de que partidos como Morena o el PRI ya han presentado algunas propuestas preliminares.

Cada quien tiene sus tiempos y sus mecanismos”, expresó Bonilla, quien aclaró que bajo ninguna circunstancia puede considerarse que el blanquiazul está fuera de tiempo.

Consideró que hay margen suficiente para levantar encuestas, aplicar filtros y cumplir los procesos internos, cuyos resultados podrían concretarse en septiembre.

En el caso del PAN, adicionalmente se prepara un espacio nacional para presentar plataformas ciudadanas ante el Comité Ejecutivo Nacional.

Este último será encabezado por el dirigente Jorge Romero.

En todos los niveles, agregó Bonilla, el país requiere gobernantes que protejan y cuiden a la población —especialmente a niñas, niños y familias—, frente a problemáticas como robos, homicidios y drogadicción.

Desde su perspectiva, la seguridad pública es una de las principales responsabilidades de quienes gobiernan, por lo que es lamentable la promoción de iniciativas o acuerdos para proteger a quienes cometen delitos, pasando por encima de quienes los padecen.

Nadie puede evadir la obligación de enfrentar la incidencia delictiva, consideró.

En otro tema, cuestionó los recortes en las participaciones federales, en tiempos cuando es más necesaria la colaboración entre los tres niveles de gobierno.

El capital chihuahuense ha tenido que utilizar recursos excedentes propios para cubrir faltantes derivados de recursos comprometidos que no han sido entregados.

El caso más reciente en el que al cierre del ejercicio fiscal tuvo que hacerse una intervención municipal para compensar faltantes por incumplimiento de la federación fue por 80 millones de pesos.

Y aunque es el ejemplo más reciente, no es el único, pues esta situación se ha repetido año con año desde que asumió el cargo.

Gracias al cumplimiento de la ciudadanía en el pago de contribuciones, resaltó, ha sido posible contar con recursos adicionales para aplicar estos ajustes sin descompensaciones que pudieran afectar la operación pública.

Sin embargo, si los recortes de participaciones continúan, será inevitable estudiar proyectos para ajustar o cancelar obras en los próximos meses.