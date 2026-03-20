La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 20 de marzo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 20 de marzo de 2026 desde Cancún, Quintana Roo, donde está acompañada por parte de su gabinete federal y por la gobernadora Mara Lezama.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este viernes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 20 de marzo de 2026

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7:45 Horas | Bajan 79% homicidios en QRoo; suman más de 3 mil detenidos

Desde el inicio del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y hasta la fecha el homicidio doloso disminuyó 79% en Quintana Roo, al pasar de dos homicidios promedio diario a 0.43%, destacó la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reportó que del 1 de octubre de 2024 al 18 de marzo de 2026 han sido detenidas en la entidad 3 mil 219 personas por delitos de alto impacto, además de que se han asegurado 2 toneladas de droga y decomisado 573 armas de fuego.

Agregó que en lo que respecta al delito de la extorsión este presenta una reducción del 45% gracias al fortalecimiento de la atención ciudadana y acompañamiento de las víctimas. Detalló que desde que se implementó la nueva estrategia el pasado 6 de julio 2025 se han abierto 116 carpetas de investigación que dieron como resultado varias detenciones, 12 de ellas de objetivos más relevantes.

vjcm