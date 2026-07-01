Los festejos no pueden justificar riesgos ni violaciones a derechos humanos: Liz Salgado

* Exigió revisar los protocolos de protección civil y garantizar el respeto a la libre manifestación.

* La Ciudad merece celebrar con seguridad, pero también con pleno respeto a los derechos humanos.

La Diputada panista Liz Salgado hizo un llamado al Gobierno capitalino para informar con total transparencia sobre dos hechos ocurridos durante la jornada de ayer: los operativos implementados contra familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda durante sus manifestaciones, así como el fallecimiento de cuatro personas durante los festejos por la victoria de la Selección Mexicana.

Al realizar un pronunciamiento ante la Comisión Permanente, Liz Salgado señaló que ambos acontecimientos obligan a revisar las decisiones tomadas por las autoridades durante una de las concentraciones masivas más importantes registradas en la ciudad en los últimos meses.

"Los grandes eventos deben demostrar la capacidad institucional del gobierno para proteger a las personas y garantizar sus derechos, no convertirse en escenarios donde existan cuestionamientos por violaciones a derechos humanos o por fallas en la protección de la vida", afirmó.

La legisladora expresó la solidaridad del Grupo Parlamentario con las familias de las cuatro personas que perdieron la vida durante los festejos, así como con las familias buscadoras que, una vez más, salieron a las calles para exigir verdad y justicia.

Asimismo, hizo un llamado al Gobierno de la Ciudad para esclarecer las circunstancias que derivaron en estos fallecimientos, revisar los protocolos de protección civil aplicados durante las concentraciones masivas y garantizar plenamente el respeto a los derechos de reunión, libre manifestación y protesta pacífica.

"Ninguno de estos hechos debió ocurrir. La Ciudad de México merece celebrar con seguridad, pero también merece un gobierno que garantice derechos, que proteja la vida y que coloque siempre a las personas por encima de cualquier narrativa política", sostuvo la Diputada.

Finalmente, Liz Salgado señaló que la experiencia de los últimos eventos masivos debe servir para fortalecer la planeación preventiva, la coordinación entre autoridades y los protocolos de atención, a fin de garantizar que futuras celebraciones se desarrollen con seguridad, pleno respeto a los derechos humanos y sin poner en riesgo la integridad de las personas.