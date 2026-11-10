Con Semillero Poblano, gobierno de Alejandro Armenta respalda sueños de jóvenes emprendedores

Con el objetivo de transformar las ideas de las juventudes en empresas sólidas que generen empleo y desarrollo local, el gobernador Alejandro Armenta Mier encabezó la entrega de 269 apoyos económicos del programa Semillero Poblano.

La iniciativa representó un presupuesto total de 5 millones de pesos destinados a impulsar proyectos productivos en 39 municipios del estado.

Durante el evento, el mandatario estatal detalló que cada beneficiario recibió un estímulo directo de 20 mil pesos.

Subrayó que el 80 por ciento de las fuentes de trabajo en la entidad provienen de las microempresas, por lo que resulta indispensable respaldar su permanencia y crecimiento en el mercado.

La única forma de combatir la pobreza es generar riqueza”, afirmó Armenta Mier, al tiempo de señalar que estas acciones se alinean con la estrategia de desarrollo comunitario del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, adelantó que en marzo del próximo año se evaluarán los avances de los negocios para otorgar una segunda ministración de recursos a quienes consoliden sus propuestas.

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla Especial

Alcance territorial e impacto social

La distribución de los apoyos reflejó equidad de género e inclusión territorial: 150 recursos fueron asignados a mujeres y 119 a hombres. Además, el 50.2 por ciento de las subvenciones (135 apoyos) atendió a jóvenes de municipios del interior del estado, mientras que los 134 restantes se concentraron en la capital poblana.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, enfatizó que este programa no constituye un subsidio asistencialista, sino un compromiso con la autonomía económica juvenil.

En esa misma línea, la subsecretaria de Fomento Empresarial, Dafne Gaspar Santamaría, confirmó que la dependencia brindará capacitación constante a los participantes.

Para fortalecer el circuito comercial, el Ejecutivo estatal destacó alianzas estratégicas vigentes, como el acuerdo con las 2 mil Tiendas del Bienestar para comercializar productos locales (café, mermeladas, miel y mole), así como los avances de la marca cooperativa "Puebla Cinco de Mayo", que registra ventas por 4 millones de dólares en el mercado estadounidense.

El gobernador Alejandro Armenta Mier en el evento de entrega de apoyos económicos del programa Semillero Poblano. Especial

Diversidad de proyectos e historias de éxito

El catálogo de emprendimientos abarca desde servicios técnicos como barberías, fisioterapia, diseño gráfico y reparación de dispositivos hasta la elaboración artesanal de alfarería, joyería, piezas de piedra volcánica y textiles tradicionales.

En el sector gastronómico destacan la producción de kombucha, pan artesanal y salsa macha de chapulín.

Entre las historias de éxito destaca la de María Angélica Lanzagorta, originaria de Zacatlán, fundadora del restaurante La Chalupería, quien utiliza el recurso para adquirir equipo industrial y consolidar 10 empleos directos.

Casos como el de Yuri Yamileth Pérez (servicio técnico computacional), Luis Antonio Ramírez (confección textil) y Tomás Morales (diseño de modas) ejemplifican la vocación productiva de las nuevas generaciones encaminada a dinamizar la economía de Puebla.