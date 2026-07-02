Buen Gobierno alerta sobre red que utiliza nombres de servidores públicos para cometer fraudes

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno emitió un llamado urgente a la ciudadanía para extremar precauciones ante una serie de fraudes y extorsiones que se han detectado en el país. De acuerdo con la dependencia, los delincuentes operan principalmente en perjuicio de personas adultas mayores, utilizando de manera ilegal nombres y cargos de servidores públicos federales y de diversas instituciones gubernamentales para engañar a las víctimas.

El modus operandi de los defraudadores consiste en suplantar la identidad de funcionarios de esta Secretaría y de otras dependencias con el fin de exigir pagos económicos. Entre los principales engaños utilizados se encuentran la supuesta gestión de trámites, la recuperación de fondos de otros fraudes, la emisión de certificaciones jurídicas o la promesa de evitar sanciones de carácter fiscal. Para dar una apariencia de total legitimidad a sus actos, los criminales utilizan perfiles falsos en redes sociales y presentan documentos apócrifos que incluyen logotipos oficiales clonados.

Ante esta situación, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno recordó de manera enfática que todos sus servicios son completamente gratuitos y advirtió que cualquier persona que intente sorprender a la población incurriendo en este tipo de conductas engañosas está cometiendo un delito.

Por lo anterior, las autoridades recomiendan a la población mantenerse alerta y bajo ninguna circunstancia proporcionar información personal, datos bancarios, ni realizar depósitos o transferencias a personas que soliciten dinero a través de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos o redes sociales. En caso de haber sido víctima de esta red o de detectar alguna actividad sospechosa, la institución puso a disposición del público las líneas telefónicas 55-2000-2000 y 800-1128-700 para recibir la asesoría correspondiente.