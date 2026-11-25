Hay temporadas en que la relación con Estados Unidos se discute más en los pasillos que en las mesas, y ésta es una de ellas. Desde que Washington se tomó semanas para conceder el beneplácito a Roberto Lazzeri, allá por mayo, cada paso de nuestra embajada se mira con lupa. A veces con una lupa que sólo enfoca lo que quiere ver. En días recientes volvieron a circular versiones que pintan a un embajador solo, sin el respaldo de su propia Cancillería y rodeado de un grupo hermético que trabaja a espaldas de la casa. Pregunté. Fuentes bien informadas me hicieron saber una historia bastante distinta, y creo que vale la pena contarla despacio.

Empiezo por la relación con el jefe, que en diplomacia lo es casi todo. El canciller Roberto Velasco tiene plena confianza en Lazzeri y lo respalda para conducir la representación de México en Washington. Eso pesa. El puesto de embajador en EU es el más expuesto de todo el Servicio Exterior Mexicano, y un titular que no cuenta con el aval de su secretario suele durar poco. Quienes conocen por dentro la dinámica de la SRE me aseguran que ese aval existe.

Luego está el origen de todo. Cuando Lazzeri todavía esperaba su ratificación en el Senado, él y Velasco ya trabajaban juntos, en coordinación con la Secretaría de Economía, para fijar la estrategia y las prioridades de sus primeros cien días. Así se explica que el arranque en Washington haya tenido lógica política, diplomática y económica al mismo tiempo. A quienes dicen que llegó un financiero a aprender sobre la marcha habría que recordarles que el plan existía antes de que él pisara la embajada. Y el contexto obligaba a tenerlo: el T-MEC en revisión, Marcelo Ebrard al frente de la negociación comercial desde Economía y una Casa Blanca que mete aranceles, migración y seguridad en la misma conversación. Mandar a alguien a Washington sin hoja de ruta habría sido irresponsable. Lo que me describen es una planeación hecha a seis manos desde antes del primer día.

El equipo es donde más ruido se ha hecho, así que me detengo ahí. De acuerdo con mis fuentes, la embajada opera con plena coordinación entre los profesionales que llegaron con el embajador y el personal de carrera del SEM. Que un titular llegue con gente de su confianza es lo normal en cualquier embajada relevante del mundo. La pregunta de fondo es si ese grupo se integra o se encierra, y lo que me cuentan es que muy pronto se integró. Los diplomáticos de carrera ponen el oficio y la memoria de la institución; los recién llegados, su experiencia financiera, conocimiento de cómo trabaja el embajador y una visión fresca y renovada. Pero todos jalan hacia los mismos objetivos en una de las relaciones bilaterales que más le importan a México.

En Washington la percepción también es política. A un embajador al que se le atribuyen fracturas con su propia cancillería se le cierran puertas, y se le cierran justo cuando más las necesita. Tras las intermedias, con un Trump castigado en las urnas y con ganas de usar el tema mexicano para recomponer a su base, México necesita hablar con una sola voz en esa capital. Una embajada dividida, o que lo parezca, le facilita la vida a quien quiera negociar con nosotros desde la ventaja.

No digo que la gestión de Lazzeri esté libre de pendientes. Ningún embajador en EU lo está, menos en un año como éste, y habrá que pedirle resultados concretos en comercio y en la atención a millones de paisanos. Exigir resultados es sano. Dar por buenas, sin más, versiones que según quienes están cerca de la operación diaria no corresponden con lo que pasa adentro ya es otra cosa.

Hace unas semanas escribí sobre el oficio con el que Velasco ha sorteado las presiones de Trump. Ese oficio también se nota en cómo acomoda a su gente. Desde que llegó a la Cancillería apostó por una conducción coordinada con Palacio Nacional y con Economía, y la embajada en EU es la pieza más visible de esa apuesta. Si sale bien, el mérito será de ambos. Si sale mal, la factura también.

El ruido en política exterior casi nunca se apaga solo. Se apaga con acuerdos firmados y con aranceles que no llegan, y ahí habrá que mirar en los próximos meses. Mientras tanto, conviene no confundir la información con los deseos de algunos. Lo que me dicen quienes saben es que en EU hay una sola embajada, y que el canciller está detrás de ella.