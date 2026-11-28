España vota mañana, unos nueve meses antes de lo previsto. Pedro Sánchez disolvió las Cortes el 5 de octubre, días después de que el Congreso le tumbara sus dos decretos de vivienda con los votos de PP, Vox y Junts. Hizo lo que suele hacer cuando pierde en el pleno: convertir la derrota en plebiscito. Con la calle encendida por el desalojo de Maricarmen Abascal, de 87 años, vio ahí una oportunidad. Está por verse si vio bien.

Los dos debates de estas semanas sirvieron más para cavar trincheras que para mover votos. En el cara a cara del 19 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo fue al cuerpo desde el arranque. “Su gobierno ha hecho todo tipo de guarradas, a mí me daría vergüenza”, le dijo a Sánchez, y lo acusó de ser “un problema para Europa en materia de migración”. El presidente tuvo su peor momento al sostener que no hay pruebas fehacientes de que Marruecos estuviera detrás de la crisis de Ceuta. Se recuperó hasta el minuto final con un “vota con toda tu alma” que sonó más a mitin que a jefe de Gobierno.

El debate a cuatro del jueves enseñó el mapa real de la elección. Sánchez y Ada Colau, candidata del Frente Amplio, se tutearon. Feijóo y Santiago Abascal no se dirigieron una sola pregunta, como si hubieran firmado un pacto de no agresión en el camerino. Feijóo eligió la corrupción y las exparejas de José Luis Ábalos (“para acceder a una casa con ustedes hay que okuparla o llamarse Jessica o Andrea”) y luego cometió el error de su campaña: cerró un reproche a Colau por la DANA con un “y usted, calladita”. Un día después del 25N y de un nuevo feminicidio en Bilbao. Sánchez lo llamó machista en el acto y Colau convirtió la frase en consigna: las mujeres no se van a quedar calladitas el domingo. Abascal salió a no perder votos, llamó a Sánchez “candidato marroquí” y repitió que en España ya no cabe nadie más.

Las encuestas, vedadas desde el lunes 23, dan al PP una ventaja de entre medio punto y cinco. La de 40dB lo pone en 31.8% contra 30.9% del PSOE y suma 187 escaños entre PP y Vox, 11 más de la mayoría absoluta. El CIS, a contracorriente, coloca a los socialistas casi 10 puntos arriba. Hay un dato que debería incomodar en Génova: en ese mismo sondeo de 40dB, Sánchez sigue siendo el preferido para presidir el Gobierno, con 32.3% frente a 22.8% de Feijóo. España podría terminar con un presidente que no es el que más quiere.

Si gana la derecha, gobernará con Vox dentro o con Vox respirándole en la nuca. El PP ya metió en su programa la “prioridad nacional” que pactó con Abascal en cuatro comunidades autónomas, y Vox trae la “remigración” impresa en el cartel. Abascal incluso pidió que quien no esté de acuerdo con eso vote por Feijóo. Dice mucho de dónde cree que está el PP.

¿Y México? Si gana la izquierda, se mantiene la mejor relación bilateral en años. De la carta de López Obrador al rey en 2019 y la exclusión de Felipe VI de la toma de posesión de Sheinbaum, se pasó al “hubo mucho abuso” del monarca en marzo, a su visita a Palacio Nacional en junio y a la videollamada del 12 de noviembre en la que Sheinbaum y Sánchez acordaron celebrar juntos, en 2027, los 50 años del restablecimiento de relaciones. Con Sánchez en la Moncloa, la Presidenta conserva un interlocutor afín en Europa mientras Washington aprieta con aranceles y fentanilo.

Si gana la derecha, tampoco hay que exagerar. La inversión española en México rondó los tres mil 300 millones de euros en 2025, y un gobierno del PP no va a arriesgar a sus bancos, telefónicas y energéticas por una discusión sobre el siglo XVI. Pero Feijóo criticó el reconocimiento de “dolor e injusticia” que hizo el canciller Albares y dijo que España no tiene por qué avergonzarse de su historia. Con Vox en el Consejo de Ministros, la Conquista volvería a ser munición: es el partido que en 2021 vino a firmar cartas con senadores del PAN y al que Sheinbaum llamó entonces “fascista”. Un Madrid alineado con Washington en migración y seguridad le quitaría a México un aliado en Bruselas y en los foros iberoamericanos, y la prioridad nacional también alcanzaría a los mexicanos que viven en España.

La presidenta Sheinbaum lo sabe. Por eso el jueves, ante la pregunta por Vox, se limitó a un “vamos a ver cómo se desempeñan”. Lula ya escogió bando y respaldó a Sánchez. Ella no quiso hacerlo y creo que acertó, porque el domingo en la noche alguien tendrá que levantar el teléfono para organizar el aniversario. Falta ver con quién.