Ayer por la mañana, en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum mandó “apoyo, solidaridad, abrazo” a una mujer que acaba de hacer público lo que vivió de niña. A esa niña que vivió 2500 noches de abuso le llegó, casi tres décadas tarde (y hasta que una mujer llegó al Ejecutivo), un mensaje del Estado: la Presidenta le escribió ayer para ofrecerle el respaldo del gobierno de México si decide denunciar, y habló de “una historia de vida tremenda que vivió de abuso”. Aclaró que la decisión es suya. No es poca cosa. En un país donde a las víctimas se les pregunta primero por qué tardaron tanto, que la Presidenta respalde a una mujer que señala a un hombre poderoso es un mensaje para cada fiscalía y para cada familia que prefirió callar.

La cifra es de la mujer que sufrió este abuso. Es una cuenta imposible, dice, pero la ha hecho. Así mide una escritora y psicoterapeuta de 43 años lo que, según su testimonio, vivió entre los cinco y los 14 años en un departamento de Polanco. El hombre señalado fue su padrastro y hasta el 18 de noviembre presidía el consejo de un grupo radiofónico del país. Dejó el cargo cuando supo que ella iba a hablar. No ha respondido.

A mí me pesa tanto la rutina como la cifra. Ella la cuenta así: iba a la escuela, regresaba a comer, hacía la tarea, cenaba, se lavaba los dientes y se iba a dormir. En algún punto de esa secuencia entraba él, generalmente en la noche. Así ocurre casi siempre el abuso sexual infantil en México. En casa, con alguien que tiene llave y a quien la niña le dice buenas noches.

Lo contó al menos tres veces a su madre, y más de 20 a distintas personas. Nadie hizo nada. Ella no los culpa, atribuye ese silencio a una forma de ser familia en México, que prefiere no mirar. Tiene razón, y por eso el silencio no es un asunto privado: es la condición que permite que una niña pase nueve años sin que un solo adulto la saque de ahí.

En México el delito quedaba prescrito. Eso cambió en febrero de 2025, cuando la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió que los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes son imprescriptibles, incluso si la ley no existía cuando ocurrieron los hechos. Con el respaldo ofrecido hoy, la puerta está abierta. Falta ver si las fiscalías saben qué hacer cuando alguien la cruza.

Desde 2019 el Senado repite que México ocupa el primer lugar de la OCDE en abuso sexual infantil, con 5.4 millones de casos al año. Es el dato más citado y el más frágil, porque nadie ha mostrado el estudio de la OCDE que lo respalde. La ENDIREH 2021 del Inegi estimó que 12.4 millones de mujeres de 15 años y más vivieron violencia sexual en su infancia; la de 2016 ubicó a tíos y primos como principales agresores familiares. El 53% de las adolescentes mexicanas de 15 a 17 años ha vivido alguna forma de violencia sexual.

La Red por los Derechos de la Infancia en México contó 10,613 víctimas de violencia sexual infantil registradas en 2024, frente a 791 en 2010. De las víctimas de uno a 17 años atendidas en hospitales, 92.8% son niñas. Organizaciones especializadas calculan que en ocho de cada 10 casos el agresor es un familiar cercano y entre 80 y 96% nunca llegan a denunciarse; hay estudios que ponen la tasa de denuncia en 1%. En junio, Unicef, ECPAT e Interpol reportaron que uno de cada ocho adolescentes mexicanos con internet sufrió explotación o abuso sexual en línea en un año, cerca de 1.6 millones. Y ocho de 10 diez embarazos infantiles están ligados a abuso sexual.

Cada cifra es una casa con la puerta cerrada. Ésta se abrió porque quien la vivió tuvo, décadas después, una tribuna. La mayoría no la tendrá. Por eso vuelvo al caso de Sasha Sokol, del que ya me ocupé aquí. En junio de 2025 la Corte confirmó por unanimidad que Luis de Llano abusó de ella cuando tenía 14 años y él, 39, y dejó claro que estos casos no prescriben en la vía civil. Un año después, él había cumplido apenas dos de los cuatro puntos de la sentencia. Este mes difundió un video que llamó disculpa y que ella rechazó por no apegarse a lo que ordenó la SCJN. Ganar en tribunales y que se cumpla lo ganado siguen siendo, en México, dos cosas diferentes.

“Los niños y las niñas son responsabilidad de todos nosotros”, dijo ella. Dos mil quinientas noches dicen que, durante mucho tiempo, no fueron responsabilidad de nadie. Nos toca a todas (y a todos) que cada noche empiece a contar…