Una investigación de la UNAM sobre la gobernanza del agua subterránea transfronteriza a cargo del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, sirve de conector en “Y” para comparar la cuenca del río Hondo (México, Belice y Guatemala) y valle de Mexicali (México y Estados Unidos).

Durante dos eventos internacionales en sedes académicas de Chetumal (24- 25/09/2026) y Tijuana (29-30/10/2026), usuarios, investigadores y autoridades intercambiaron ideas del agua en las fronteras peninsulares.

Discutieron la actualidad de las perspectivas intersectoriales en las cuencas, sus concesionarios, el flujo subterráneo y la dispersión de contaminantes. Las actividades fueron domésticas, pero los temas no lo son.

La dimensión geopolítica del manejo sustentable y la conservación del agua abordó diagnósticos jurídicos por el derecho humano al agua y un medio ambiente sano, basados en la transparencia de datos geológicos, hidrológicos, biológicos y sociales.

Las asignaciones del volumen de agua, el compromiso de las entregas y características de las descargas, mantuvieron a flote el diálogo.

Las memorias de estos eventos pueden sumar confianza en la cooperación de México con el exterior para mitigar la inminente sequía y el saqueo de los recursos hídricos. Un rocío de esperanza permea entre las disputas por el agua.

IGOR ISHI RUBIO CISNEROS

MONTERREY, NUEVO LEÓN