En 11 días, Nvidia pasó por un escándalo, una salida, una sucesora interina y un regreso. El 12 de noviembre, el consejo anunció que Jensen Huang renunciaba con efecto inmediato a la presidencia, a la dirección general y a su lugar en el consejo. Éste nombró como CEO interina a Colette Kress, directora financiera desde 2013. La “renuncia” de Huang fue en realidad un eufemismo de su destitución. Él había reconocido haber mantenido relaciones extramaritales. Una de ellas, con una mujer sospechosa, al menos para el gobierno estadunidense, de ser espía de China; pero, según The Register, lo que acabó de decidir al consejo fueron sus relaciones con subordinadas dentro de la empresa.

En la Bolsa, las acciones de Nvidia pasaron de 173.73 dólares el 11 de noviembre, un día antes del anuncio de la destitución de Huang, a 125.53 el viernes 20, que cerró su peor semana desde octubre de 2008. Ayer, el consejo restituyó a Huang por unanimidad, con el argumento de que “altos niveles del gobierno de Estados Unidos” le habían asegurado que su regreso no representaba un riesgo para la seguridad nacional. Con el solo anuncio, la acción subió alrededor de 33% y Nvidia ganó en un día casi 900 mil millones de dólares de valor, un récord histórico.

Por su parte, Kress apenas alcanzó a presentar un informe trimestral como CEO de Nvidia antes de regresar a la dirección de finanzas, aunque seis días antes, el presidente del consejo había descartado la reinstalación de Huang, quien, por cierto, la había llamado “un venado frente a los faros” y una “CFO de reportes”, incapaz de aportar a la estrategia. Esta secuencia alimentó en redes y columnas de opinión la interpretación de que el regreso de Huang exhibe un doble rasero de género, que muestra cómo los hombres poderosos esquivan las consecuencias de su conducta.

Quizá la explicación más clara de esta historia no venga de los estudios de género, sino de una frase de Adam Smith de 1776: “No es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés”. El consejo de Nvidia no restituyó a Huang porque lo perdonara ni porque, de pronto, confiara en su conducta. Tampoco lo hizo, al menos no principalmente, para reafirmar un orden masculino. Lo restituyó porque sin él la acción se hundía, y con ella el patrimonio de los consejeros, de los fondos que presionaron por su regreso y de los miles de empleados que cobran en acciones. Cada uno defendió su propio bolsillo, y al carnicero, al cervecero y al panadero se sumó esta vez el presidente estadunidense que llamó por teléfono al consejo, y la suma de esos intereses decidió más que cualquier código de conducta.

El mercado no castigó a Huang por lo que hizo; castigó a Nvidia por estar sin él. Kress no perdió el puesto por ser mujer, sino porque no era la fundadora en quien los inversionistas tenían puesta su fe. Eso no vuelve inofensiva la escena, porque las fortunas que se juegan en Silicon Valley son, en su mayoría, de hombres. Pero sí obliga a ver el fondo. Smith pensaba que el interés propio, bien encauzado, terminaba sirviendo al bien común. En Nvidia el interés propio sirvió para que la ética durara exactamente lo que tardó en caer la cotización.

SINVERGÜENZA

A partir de la foto del atentado que sufrió en Butler, Pensilvania, en julio de 2024, el presidente estadunidense compartió un montaje hecho con IA para celebrar la restitución. En él, Jensen Huang ocupa su lugar: ensangrentado, rodeado de agentes, con una bandera de Nvidia en vez de la estadunidense y un sostén rojo en el puño en alto.