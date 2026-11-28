Me salgo de mis temas habituales, porque los recientes comicios en varias partes del orbe son de gran interés para “medirle la temperatura” al revoltoso mundo en que nos situamos. En principio no quiero plantear mis opiniones personales a favor o en contra de los partidos y líderes participantes, sino más bien lo que veo como efecto en la socioeconomía global, en particular en las empresas familiares y, obviamente, los emprendedores(as).

1.- En Hungría rechazaron continuar con un régimen que llevaba décadas en el poder, además de haber actos de corrupción. El nuevo régimen está cambiando cosas, pero es todavía un enigma

2.- En Brasil hubo unas elecciones muy agitadas, pero al final se reeligió Lula por amplia ventaja, causando sorpresa. Su rival, Flavio Bolsonaro, no admitió su derrota y se salió rápidamente del país para residir en Estados Unidos. Aunque se calmaron las aguas un poco, habrá que ver qué sigue y la edad de Lula es una incertidumbre.

3.- En Estados Unidos las elecciones intermedias causaron fuertes pérdidas a los republicanos y los demócratas ya tienen mayoría. Hubo nuevos gobernadores, indígenas, latinos y de color, pero falta ver cómo reacciona el señor Trump en estos dos próximos años. También su edad es fuente de opiniones. Sea quien fuere, a México le conviene llevarse bien con todos, porque hay lazos muy estrechos entre los dos países. Hay que estar muy pendientes.

4.- Israel está muy polarizada y su líder, el señor Netanyahu está en peligro de ya no reelegirse, porque le falta la mayoría de 61 diputados de 120 del Parlamento. Su rival está buscando lograrlo, pero está complicado y, si no lo consigue, habrá de nuevo elecciones. El voto de los árabes-israelíes fue una sorpresa. Los conflictos de estos años no ayudan a calmar la situación.

5.- España es un caso especial. Estuve recientemente allá y me tocó ver las manifestaciones multitudinarias por el costo de la vivienda, los bajos salarios, etcétera y, en verdad, es un serio problema tanto para los jóvenes que quieren independizarse y no encuentran vivienda de ninguna clase, porque sus ingresos no se los permiten, ante un país volcado al turismo como principal fuente de ingresos. Las alternativas para que el señor Sánchez se reelija son variadas, entre la derecha conservadora y el ala ultra que ofrece soluciones extremas. Son vitales las elecciones este 29 de noviembre y el país está muy agitado.

Es interesante hacer notar que muchos países y regiones enteras no tienen que preocuparse por este problema de elegir a sus gobernantes o, si lo hacen, es por una abrumadora mayoría que es obligada a votar. Además, la falta de información y la apatía imperan en todo el mundo y ha hecho que los políticos en todas partes sean vistos en forma negativa, o simplemente ignorados al no ir a votar por nadie. Los jóvenes son los más afectados por este mal y su abulia empeora todo.

Hay razones para este problema, pero es un grave asunto porque puede llegar a crear regímenes totalitarios, populistas y de todo giro ideológico. Las izquierdas y las derechas se están borrando en muchas partes.

Finalmente, en México ya hay movimientos, empujones y arreglos internos para formar parte de las listas de candidatos, con el grave problema de la corrupción y las influencias de todo tipo. México ha vivido un siglo de paz, no sin intensas crisis y reacomodos políticos, pero no podemos darnos el lujo de revertirnos a extremos de ningún tipo que nos afectan a todos. Necesitamos crecer, dar empleos dignos, reducir al máximo la polarización y… limpiar la casa. ¿No creen ustedes?