Transformar la cultura violenta contra las mujeres es uno de los más difíciles desafíos para las sociedades que siempre han normalizado la discriminación en contra de ellas. Pero, es más difícil de lograrlo cuando los gobiernos son encabezados por personas que ni creen ni impulsan la igualdad de género. En México, las leyes e instituciones garantes de la igualdad de género son de reciente creación. Coinciden con el periodo que inició la alternancia presidencial. Es decir, apenas del año 2000 a la fecha. Sin embargo, la política de Estado para la igualdad de género que se venía impulsando desde esas fechas, sufrió un revés: el sexenio pasado. Los datos duros de las propias instituciones son contundentes: creció la violencia letal contra las mujeres y poco se hizo para frenarla.

Por esa razón, este 25 de noviembre, (25N) que se conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el balance no es positivo, porque la violencia contra las mujeres no ha disminuido en México, sólo se ha transformado.

Ciertamente, con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se puede pensar lo contrario, porque cada mes han informado que disminuyeron los feminicidios y homicidios en estos dos últimos años; pero, el informe no incluye el dato del aumento de las desapariciones de niñas y mujeres.

No porque no haya cuerpos, siguen vivas.

Con base en los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), entre diciembre de 2018 al de 2024, los porcentajes anuales de desaparición y no localización de mujeres pasaron de 17.08% a 22.42% (de mil 497 a dos mil 587).

Posteriormente, en números absolutos, el año con mayores reportes fue el de 2024, sin embargo, en términos proporcionales, 2026 ya se perfila como el de mayor porcentaje (22.5% del total de reportes). Además, el crecimiento de desapariciones de niñas y mujeres en algunos Estados de la República, por encima del número de hombres, desde el sexenio pasado, es un claro indicativo de ese crecimiento.

Al mes de octubre de este año, el RNPDNO reportaba desaparición de hombres (H) y mujeres (M) y no localizados de la siguiente forma: Estado de México, 31 mil 907 H y 33 mil 564 M; Tabasco, dos mil 620 H y 2 mil 780 M; Yucatán, tres mil 019 H y cuatro mil 479 M; Puebla, nueve mil 960 H y 10 mil 286 M; Aguascalientes, tres mil 581 H y tres mil 805; Campeche, mil 011 H y mil 234 M; Oaxaca, dos mil seis H y dos mil 450 M.

Por otra parte, es evidente que no podemos confiarnos en los datos de disminución del número de feminicidios que presentan las fiscalías estatales por medio del SESNSP, porque si los comparamos con los datos anuales del Inegi sobre defunciones registradas por homicidio, éstos siempre son mayores.

Por ejemplo, los datos de feminicidios y homicidios totales reportados por el SESNSP de 2023 a 2025 fueron: tres mil 432; tres mil 413; y dos mil 795, respectivamente. Y los del Inegi fueron: tres mil 739 (más de 270 no identificados); tres mil 739 (más 367 no identificados); y tres mil 338 (más 338 no identificados), respectivamente.

El balance resulta mucho más negativo si revisamos los datos de crecimiento de lesiones dolosas, violencia familiar, violencia de pareja y violencia digital.

Con estos datos se ve claramente el retroceso que implicó el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, mismo que será muy difícil de superar en el actual sexenio, más aun cuando el mismo partido de Morena y sus aliados en Senado de la República juegan en contra de las iniciativas que envía la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, por ejemplo, no han aprobado la Iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, que sería la ley reglamentaria de la reciente reforma constitucional al artículo 73.

¿Misoginia o simple indiferencia?