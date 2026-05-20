Salud pública vs. corrupción: la batalla por las licitaciones

En salud, uno de los temas que más enojo causa entre la población es la corrupción y los sobreprecios en las compras públicas de medicamentos. Al respecto, Alejandro Encinas, subsecretario de Buen Gobierno, de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, asegura que la lucha contra la corrupción y la integridad de las compras públicas es una tarea de mejora continua permanente. “Tenemos que acabar con cualquier tipo de influyentismo, de cuates y conocidos en los contratos de salud… ya nos estamos abocando en eso”, destaca.

El funcionario participó en un foro de la industria de dispositivos médicos y, en entrevista posterior, considera que si bien se está trabajando para eliminar la corrupción o el influyentismo en las compras públicas, en definitiva, agrega, “salud es un sector que históricamente viene acarreando muy malas prácticas por parte de algunas empresas”. De lado de las compras públicas, menciona Encinas Nájera, también nosotros estamos inhabilitando a muchas empresas del sector privado y principalmente del sector salud, porque falsifican documentos, porque no cumplen con los registros sanitarios, por rescisión continúa de dos o más cláusulas de los contratos,

Desde mi cartera, dice Encinas, que es lado de la prevención en las compras públicas, lo que hemos hecho con el sector salud son diálogos estratégicos, que es una nueva modalidad de la Ley de Adquisiciones que te permite previo, incluso a la investigación de mercado, sentarte con el sector privado de manera transparente y con reglas claras.

Y ahí, agrega, lo que estamos haciendo es poner en la lupa “la letra chiquita”, porque el demonio sabemos que está en los detalles, para evitar, por ejemplo, compras dirigidas, especificaciones o anexos técnicos que están orientados a un sólo proveedor. “Y eso nos está permitiendo generar, pues, la verdadera competencia y piso parejo. Te pongo, por ejemplo, un caso que es el del IMSS, que realizó su compra histórica, la más grande en dispositivos médicos de los últimos años. Tenía asignado un presupuesto de 3,154 millones de pesos y con estos diálogos estratégicos logramos comprar los mismos dispositivos por 1,747 millones de pesos”, subrayó.

La óptica de la Secretaría de Anticorrupción no sólo es sancionar, sino prevenir delitos. En promedio, dice, estamos inhabilitando a tres empresas, principalmente en salud, por semana, por falsificación de documentos, entre otros problemas. ¿Y por qué si están inhabilitadas vuelven a concursar en las siguientes licitaciones?, se le pregunta a Encinas.

Lo que pasa es que todas estas empresas están registradas en un padrón público de proveedores inhabilitados temporalmente. Pero lo que ocurre es que estas empresas se van al Tribunal Federal de Justicia Administrativa donde se amparan. Por eso requerimos que el Tribunal y todo el Poder Judicial nos ayuden a que se tengan sentencias cada vez más firmes.

ABATELENGUAS

Si México quiere posicionarse como un actor relevante en innovación en salud y fortalecer la soberanía científica, es importante invertir en investigación clínica, coincidieron representantes de la industria farmacéutica, de la academia, organismos internacionales y del gobierno federal reunidos en la Primera Cumbre de Investigación Clínica de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. La realidad es que en México todavía hay muchas barreras regulatorias y legislativas.

BAJO MICROSCOPIO

La delegación mexicana encabezada por Patricia Clark, secretaria del Consejo de Salubridad General, se encuentra en Ginebra, Suiza, asistiendo a la 79 Asamblea Mundial de la Salud. La funcionaria, quien acude en representación del secretario de Salud, ha tenido una agenda muy apretada. Y, a todo esto, ¿dónde está Hugo López-Gatell, representante de México ante la OMS? La delegación mexicana ha sido vista sólo acompañada de Francisca Méndez Escobar, representante permanente de México ante la ONU.