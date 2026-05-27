Entre goles y epidemias: el enorme reto sanitario del Mundial

México llega a la justa mundialista de futbol en medio de alertas y avisos epidemiológicos por el ébola, hantavirus (virus transmitido por roedores) y por los riesgos asociados al golpe de calor. Sin olvidar el brote de sarampión, que suma 17 mil 719 contagios y 41 fallecimientos, desde su surgimiento en febrero de 2025. Incluso, hay un aviso preventivo de viaje para los turistas y asistentes al Mundial, en donde las autoridades mexicanas recomiendan revisar el esquema de vacunación contra el sarampión y aplicarlo al menos dos semanas antes de cualquier viaje.

De acuerdo con los pronósticos del clima, los futbolistas estarán jugando, en algunas ciudades, con temperaturas por arriba de 35 ºC, lo que eleva riesgos de problemas de salud por golpes de calor, deshidratación y un desgaste físico mayor para los deportistas. De acuerdo con cifras de Sectur y de hoteleros, se espera la llegada de 5.5 millones de turistas, durante este torneo, que se realizará del 11 de junio al 19 de julio.

La capital del país, Guadalajara y Monterrey serán las ciudades que albergarán los partidos de futbol, que son las que concentrarán la mayor parte de la afluencia turística. No hay duda que será un Mundial donde el tema de salud será clave, relevante y hasta de seguridad nacional. De ahí que el equipo de salud federal, junto con diversas dependencias del gabinete presidencial y los gobiernos de la CDMX, Jalisco y Nuevo León hayan diseñado un protocolo para prevenir y detectar a tiempo cualquier contingencia sanitaria, y así garantizar un Mundial seguro y sin afectaciones a la salud pública.

Por el momento, se sabe que el InDRE, considerado el máximo laboratorio de salud pública del país, encargado de realizar el diagnóstico y control de enfermedades graves o epidemias, cuenta con todos los reactivos y equipos para el análisis de cualquier amenaza epidemiológica que llegará al país. Durante la conferencia mañanera, ayer en Palacio Nacional, David Kershenobich adelantó que México decidió reforzar anticipadamente sus mecanismos de prevención para proteger tanto a la población como a los millones de visitantes que arribarán durante el torneo.

Entre las medidas implementadas destacan filtros sanitarios en aeropuertos internacionales, revisión detallada de itinerarios y documentación de pasajeros, así como colaboración con aerolíneas y autoridades extranjeras para detectar posibles casos sospechosos desde el origen de los vuelos. El gobierno mexicano no descarta que se emitan más avisos epidemiológicos para mantener informada a la población y aseguró que se cuenta con protocolos de aislamiento y capacidad hospitalaria suficiente para responder ante cualquier eventualidad; por ejemplo, casos por el virus del ébola.

A diferencia de la pandemia de covid-19, en la que se implementaron filtros sanitarios, que paulatinamente fueron retirados, y en donde hubo mucha desorganización por parte de las áreas involucradas, la presente administración federal le está apostando a tener todo un despliegue preventivo y busca enviar un mensaje de certidumbre de cara al evento deportivo más importante del mundo. Ojalá que sí lo logré, porque los “ojos” del mundo estarán puestos sobre México.

ABATELENGUAS

De nueva cuenta, el Hospital Infantil de México Federico Gómez se encuentra en el centro de las protestas por parte de los médicos residentes, quienes se han quejado de abuso laboral y hasta sexual por parte de directivos. Hace un mes, la Secretaría de Salud implementó medidas de descanso obligatorias.Se supone que, con esta medida, se diría adiós a las guardias de más de 36 horas seguidas. Por lo que se ve, todo quedó en un lindo discurso por parte de las autoridades de la Ssa

BAJO EL MICROSCOPIO

El próximo domingo 31 de mayo se celebra el Día Mundial sin Tabaco 2026, y en México si bien se ha avanzado para frenar el avance de esta epidemia del tabaquismo, lo cierto es que la industria tabacalera siempre busca nuevos nichos de consumidores. Y hoy, un problema que está latente son las bolsas de nicotina, que son promovidas en las principales plazas comerciales y que llaman la atención principalmente de los jóvenes. Urge, por parte de la Cofepris, regular este tema.