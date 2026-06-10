Un enemigo silencioso llamado cáncer de próstata

Los hombres siguen llegando tarde a sus revisiones médicas y, cuando lo hacen, es porque ya tienen un cáncer de próstata avanzado. Los estigmas en torno a su masculinidad, la vergüenza al tacto rectal, el miedo a las inyecciones, así como las barreras culturales, frenan a miles de hombres en México a acudir con el médico y prevenir este tumor cancerígeno, que es la primera causa de mortalidad en este grupo poblacional.

Para los oncólogos como Ricardo Fernández, si bien hoy en día han evolucionado los tratamientos terapéuticos, al grado de prolongar la supervivencia en los pacientes con tumores muy avanzados; lo lamentable es que los enfermos no llegan al hospital y, cuando lo hacen, se encuentran con tumores metastásicos, difíciles de curar. El cáncer de próstata se ha convertido en uno de los mayores desafíos de salud pública para la población masculina, con más de 7 mil fallecimientos y cerca de 26 mil nuevos casos al año. A diferencia de las mujeres, en donde se han focalizado más las campañas del gobierno para la prevención de la salud, para los hombres son escasas. El rumbo de esta enfermedad no ha cambiado en los últimos 10 años y, prueba de ello, es que, cada hora, tres hombres mayores de 60 años son diagnosticados con cáncer de próstata.

El principal problema para los oncólogos es el diagnóstico tardío, y es que el cáncer de próstata no suele dar síntomas al principio, sumado a las desigualdades en el acceso a la atención y la falta de conocimiento sobre el riesgo familiar.

A diferencia de ante, donde el enfermo fallecía más rápido y con mucho dolor; ahora hay tratamientos más precisos, menos invasivos y más personalizados que no sólo prolongan la vida del enfermo, sino que preservan su calidad de vida. Y en esto coincide Leandro Aldunate, director médico de Johnson & Johnson, quien asegura que la innovación médica ha impulsado el desarrollo de terapias de nueva generación (como los inhibidores androgénicos) para frenar la progresión del cáncer, lo que ha transformado el abordaje de esta enfermedad.

Hoy en día, para la detección del cáncer de próstata, concluye Ricardo Fernández, responsable del manejo de esta enfermedad a nivel nacional, dentro del sistema de salud de Pemex no se requiere de la realización de un tacto rectal; basta con que el hombre se haga una prueba de antígeno prostático (análisis de sangre) para determinar su estado de salud.

Este jueves 11 de junio, que inicia el Mundial, también se celebra el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Para los médicos, no hay duda de que una conversación a tiempo y detección temprana puede cambiar el rumbo de esta enfermedad.

Pero también se requieren más campañas gubernamentales de prevención de esta enfermedad para los hombres y un programa universal de atención.

ABATALENGUAS

Muy lamentable que, por un lado, México se haya convertido en líder de la región por sus políticas antitabaco y vanguardista en sus etiquetados de alimentos y bebidas y, por otro, deje abierta la puerta a la promoción de los productos de Coca-Cola, principal patrocinador del Mundial, en la población mexicana. Hay que recordar que México es de los que consume más refrescos a nivel mundial, bebidas que provocan graves problemas de salud. Diversas organizaciones civiles han protestado contra la FIFA por su asociación con esa empresa y han criticado a la presente administración por permitir la publicidad de esta marca en eventos deportivos.

BAJO EL MICROSCOPIO

Y estamos a unas horas de la inauguración del Mundial y no sólo hay preocupación por parte de las autoridades por las manifestaciones de los maestros de la CNTE, sino también por las enfermedades que pudieran traer los visitantes internacionales. Si bien el brote de sarampión se ha logrado contener en el país, el virus sigue circulando en México y el temor por parte de las autoridades de salud es que se salga de control por la presencia de extranjeros no vacunados. Por el momento, se encuentra activado ya el protocolo de seguridad y, en caso de presentarse cualquier emergencia sanitaria, las decisiones las tomará el Comité Nacional para la Seguridad en Salud, encabezado por David Kershenobich, secretario de Salud.