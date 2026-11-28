El próximo 30 de noviembre se cumplen exactamente cuatro años desde que comenzó la era masiva de la inteligencia artificial generativa, luego de que OpenAI lanzara ChatGPT, impulsado por el modelo GPT‑3.5. En aquel entonces muchos pensaron que se trataba de una ola tecnológica más, como el metaverso, aunque para quienes seguían de cerca el tema ya era evidente que estábamos ante una tecnología transversal y potente que comenzaría a avanzar velozmente. Antes de ChatGPT ya había acceso a modelos anteriores como GPT‑3, y había mucho ruido alrededor de la arquitectura transformer.

LAS GRANDES

En 2023 las grandes compañías tecnológicas comenzaron a enfocar sus esfuerzos hacia el nuevo paradigma de cómputo. Microsoft invirtió 10 mil millones de dólares en OpenAI e integró su modelo GPT‑4 a Bing y después a Copilot. La paradoja es que la arquitectura transformer que dio lugar a la inteligencia artificial generativa nació en Google Brain en 2017. Google también tenía DeepMind, comprada en 2014, cuyo líder, Demis Hassabis, subestimaba ese camino. Google Brain ya tenía modelos de IA generativa que incluso habían causado un pequeño escándalo cuando uno de sus ingenieros, Blake Lemoine, dijo que el modelo LaMDA era consciente. En 2023 Google dio acceso a su modelo Bard, después fusionó todo en Google DeepMind y a finales de aquel año y lanzó la primera versión de Gemini.

AWS lanzó Bedrock, su plataforma para acceder a modelos de distintos desarrolladores, y su propio modelo fundacional Titan, que después cedió su lugar a Nova. Meta llegó un poco tarde: en febrero presentó Llama para investigadores y a mediados de 2023 lanzó Llama 2, un modelo semiabierto que en su momento generó mucho ruido. Apple lo intentó, pero no consiguió lanzar nada ese año. Elon Musk lanzó xAI en julio de 2023 y para noviembre presentó Grok.

INDEPENDIENTES

Anthropic, de Dario Amodei, lanzó Claude en marzo de ese año y Claude 2 en el verano. Era obvio que tenía mucho potencial, por lo que recibió inversiones de miles de millones de dólares de Amazon y Google, además de rondas con fondos de capital. Aravind Srinivas cofundó Perplexity, que se convirtió en una plataforma para acceder a los demás modelos, aunque tuvo y tiene uno propio que no es tan avanzado. Mustafa Suleyman, cofundador de DeepMind, lanzó su modelo Pi con Inflection, que quedó relegado cuando en marzo de 2024 Suleyman se fue a Microsoft como CEO de Microsoft AI y se llevó a casi todo el equipo.

FUERA DE EU

Mistral nació en 2023 en Francia con investigadores de DeepMind y Meta, y ha lanzado varios modelos, pero no ha alcanzado a los estadounidenses ni a los chinos. Todos los titanes chinos, Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei y ByteDance, también lanzaron modelos. En China sí nacieron nuevas empresas en aquel momento; una de ellas es DeepSeek, que año y medio después asustaría a EU, como en su momento Sputnik.

EL EFECTO

En estos cuatro años ya casi nadie le llama IA generativa; sólo queda IA, que agrupa todo. En términos económicos ha habido un auge en las valuaciones de empresas y, sobre todo, en la inversión en centros de datos. Este año, nada más las compañías estadunidenses habrán invertido 800 mil mdd, sin esa inversión no se podría explicar el crecimiento anual de 45% de las exportaciones manufactureras no automotrices de México entre enero y octubre, y que sumaron 500 mil mdd.

EL NERVIOSISMO

Como toda gran transformación, la IA tiene áreas de exuberancia y exceso de ambición, así como apuestas que no son fácilmente interpretables y efectos geopolíticos, políticos y sociales. Un reflejo del nerviosismo lo retratan los mercados de capital. Esta semana comenzó con un salto de 4.73% del S&P 500, mientras que el Nasdaq subió 6.51%, luego de que el Consejo de Nvidia, la piedra angular de la infraestructura de IA, anunció la restitución de Jensen Huang, quien había renunciado el 12 de noviembre en medio de un escándalo. El lunes 23 de noviembre la acción de Nvidia repuntó 31% y recuperó lo perdido en esos días. Después del repunte vino la cruda. Aunque el regreso de Huang es positivo para el futuro de la compañía, el mercado se dio cuenta de que su regreso no hizo desaparecer sus problemas: los factores de poder tanto dentro como fuera del gobierno de Trump continuarán, y eso lo reflejó el precio de la acción, que cayó 5.86% el martes y arrastró al Nasdaq 1.48%, mientras que el S&P 500 bajó 0.50%. Más allá de las coyunturas políticas y los excesos y el nerviosismo, la IA es un cambio profundo comparable con la Revolución Industrial y apenas vamos en el año 4.