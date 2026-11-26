En las últimas cuatro semanas, Nvidia se ha convertido en el epicentro del mundo por sus efectos sobre los mercados de capital, la economía, la política, la inteligencia artificial y la gobernanza de las empresas. El episodio de Jensen Huang con la compañía obedece a cuatro factores que convergen e interactúan entre sí.

El punto de partida es político: cinco días antes de la elección intermedia de Estados Unidos, The New York Times publicó el reportaje que consignó que las agencias de inteligencia estadunidenses consideraban a Alice Huang, ejecutiva de Megaspeed, una espía china con una relación muy cercana con Jensen Huang. Megaspeed es una compañía de nube de Singapur que habría ayudado a contravenir el bloqueo estadunidense que busca impedir que China se haga de procesadores avanzados de inteligencia artificial de Nvidia.

POLÍTICA ELECTORAL

Uno de los pilares de los demócratas en la campaña electoral fue y es su oposición a los centros de datos y a la inteligencia artificial, que en su narrativa es una amenaza para los trabajadores estadunidenses y un mecanismo que permitiría una mayor concentración de riqueza para los tech bros, término que se refiere a los magnates de las compañías tecnológicas, entre ellos Jensen Huang, quien se convirtió en una de las figuras del mundo de la tecnología más cercanas a Donald Trump.

Tras la ola azul que arrasó con Trump y los republicanos, la presión sobre Jensen Huang se intensificó, lo cual lo llevó a reconocer una relación afectiva con Alice Huang y a renunciar luego de que se dio a conocer que tuvo una relación adicional con la vicepresidenta de Salud de Nvidia. A ello siguió una ola de artículos críticos del estilo laboral agresivo de Jensen Huang que, desde mi óptica, mostraban una agenda para denostarlo que iba más allá del tema de seguridad nacional y que se alineaba con la narrativa de los tech bros insensibles y displicentes.

MANIOBRAS DE GABINETE

No sólo los demócratas sacaron un dividendo político del escándalo de Huang. Al interior del gabinete de Trump también lo hicieron las figuras de línea dura frente a China, como el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que buscaban evitar que China tuviera acceso a los semiconductores más avanzados de Nvidia. Hay motivos todavía más profundos de cara a la definición de candidaturas presidenciales del lado republicano: de acuerdo con The New York Times, Marco Rubio supervisó la redacción del memorando sobre el riesgo que entrañaba Jensen Huang por su cercanía con Alice Huang. En contraste, JD Vance ha sido más cercano a los círculos de las compañías de tecnología, su campaña al Senado fue financiada por Peter Thiel y fue clave en el regreso del fundador de Nvidia al liderazgo de la compañía.

IMPACTO FINANCIERO

La salida de Huang del liderazgo de Nvidia fue el catalizador que aceleró la caída de los mercados, debido a que los inversionistas interpretaron que, sin su fundador, la compañía de semiconductores enfrentaría un panorama sombrío, a pesar de que en su informe trimestral reportó un crecimiento de triple dígito en sus utilidades. El tema no sólo es bursátil, es también económico: sin el auge de la inversión en centros de datos, la economía estadunidense estaría estancada. La caída de Jensen no sólo era la de un aliado de Trump, era también apagar un motor de crecimiento económico. No es extraño que Trump haya invertido mucho capital político en la rehabilitación de Jensen Huang al frente de Nvidia. Sin embargo, los mercados financieros siguen inquietos ante las dudas sobre la capacidad de las empresas tecnológicas para amortizar las enormes inversiones en infraestructura de cómputo.

ABIERTO VS. CERRADO

Jensen Huang es el principal impulsor de los modelos abiertos de inteligencia artificial y de mantener a China vinculada al ecosistema tecnológico de Estados Unidos, lo cual está alineado con vender más de sus GPU avanzados. En contraposición se encuentra Anthropic, de Dario Amodei, que de manera legítima piensa que es mejor que los modelos de inteligencia artificial no proliferen, a riesgo de tener efectos no previstos, lo cual es consistente con evitar a toda costa que China desarrolle modelos muy poderosos, más peligrosos en manos de un régimen autoritario.

El marco de referencia ha cambiado. Lo observamos en la gobernanza empresarial, que ha quedado obsoleta, junto con la dinámica académica de las matemáticas, que se ha sacudido por la potencia de la IA al resolver en semanas problemas que llevaban generaciones sin solución, y es apenas un primer atisbo de lo que viene.