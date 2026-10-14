Drake Maye reanima a los Patriots

La semana cinco dejó tres nombres para celebrar en tu roster y otros tres que obligan a tomar decisiones. Pero cuidado: una gran actuación no garantiza una tendencia ni una mala jornada significa que debas vender.

Drake Maye pasó del desastre a la reivindicación. Después de sumar 585 yardas, un touchdown y seis intercepciones en sus primeras tres semanas, explotó ante los Raiders con cuatro pases de anotación y otro touchdown por tierra. Sus 38 puntos de fantasy en ESPN lideraron la semana y devolvieron el optimismo a Nueva Inglaterra. Ahora debe demostrar que puede mantener el ritmo.

Jaylen Warren también levantó la mano en Pittsburgh: 101 yardas terrestres, un touchdown por carrera, seis recepciones para 87 yardas y otra anotación en una escapada de 80 yardas. Sus 36 puntos de fantasy impulsaron la victoria 34-22 sobre los Colts y confirmaron su potencial como corredor dual. Su producción lo convierte en una opción atractiva, aunque habrá que vigilar cómo se distribuyen los acarreos.

Isaiah Likely aprovechó cada oportunidad con los Giants: 11 recepciones en 13 targets, 94 yardas y dos touchdowns en el empate 27-27 ante Washington. Sus 32 puntos lo convirtieron en una de las sorpresas de la jornada. El volumen entusiasma, pero deberá sostenerlo para consolidarse entre los mejores TE1.

Del otro lado, Marvin Harrison Jr. necesita paciencia. Los Cardinals lo enviaron a Houston tras un inicio discreto, y reencontrarse con C. J. Stroud, su excompañero en Ohio State, abre una nueva posibilidad. Sin embargo, Nico Collins sigue como referencia aérea de los Texans. Antes de comprar o vender, conviene esperar señales de su nuevo papel.

Rome Odunze tampoco ayuda a sus managers: tres recepciones en nueve targets, 40 yardas y un balón perdido ante Green Bay. Con menos de 50 yardas en tres de sus últimos cuatro partidos, es mejor dejarlo en la banca mientras se aclara el panorama de Caleb Williams y la ofensiva de Chicago.

Finalmente, KC Concepcion sufrió una conmoción ante los Jets y su disponibilidad dependerá del protocolo médico. Acumula 18 recepciones para 149 yardas en cinco partidos, cifras que no justifican una venta precipitada. Si tienes espacio en la banca, espera noticias sobre su recuperación; si necesitas cubrir una baja inmediata, busca alternativas en el waiver wire.

En fantasy, saber cuándo moverte importa tanto como saber cuándo esperar. El waiver wire no perdona los descuidos, pero tampoco premia las decisiones precipitadas. Nos leemos el próximo miércoles.