Durante años, Europa quiso enseñarle al mundo cómo debía regularse la inteligencia artificial. Hoy está descubriendo que existe una diferencia entre establecer las reglas del juego y tener jugadores capaces de competir.

En 2024, la Unión Europea aprobó el Reglamento de Inteligencia Artificial, conocido como AI Act. Fue presentado como el primer gran marco jurídico integral para controlar los riesgos de esta tecnología. Mientras Estados Unidos privilegiaba la innovación empresarial y China impulsaba su desarrollo bajo una estrecha supervisión estatal, Europa apostó por convertirse en la autoridad moral y regulatoria del nuevo mundo digital.

La apuesta tenía lógica. La IA plantea problemas reales de discriminación, privacidad, transparencia y responsabilidad. En julio de 2026 entró en vigor una reforma conocida como Digital Omnibus on AI, que simplificó algunas disposiciones y aplazó la aplicación de obligaciones para determinados sistemas considerados de alto riesgo. Las nuevas fechas quedaron establecidas para diciembre de 2027 y agosto de 2028, dependiendo de la categoría.

No se derogó el AI Act ni desaparecieron sus obligaciones fundamentales. Pero el cambio político es revelador: Europa reconoció que su arquitectura regulatoria necesitaba ajustes para facilitar su implementación. Y aquí aparece una paradoja.

Europa quiere ser la conciencia de la IA, pero corre el riesgo de convertirse en su espectadora. La competencia tecnológica no se gana exclusivamente mediante principios jurídicos. Requiere capital, infraestructura, electricidad, talento, empresas, centros de datos y una extraordinaria disposición para asumir riesgos.

EU concentra algunos de los principales desarrolladores de modelos avanzados. China combina una formidable capacidad industrial con una estrategia de desarrollo tecnológico de largo plazo. Europa posee universidades, investigadores y empresas relevantes, pero enfrenta dificultades para escalar su innovación y convertirla en liderazgo comercial. Una regulación sofisticada no resuelve por sí misma esas desventajas.

Hay una lección económica que frecuentemente olvidamos: toda obligación jurídica tiene un costo de cumplimiento. Ese costo puede justificarse plenamente cuando protege derechos fundamentales, pero también puede convertirse en una barrera de entrada que favorezca precisamente a las empresas más grandes.

Una multinacional puede financiar equipos enteros de abogados, ingenieros y especialistas en cumplimiento normativo. Una empresa emergente difícilmente cuenta con los mismos recursos.

Paradójicamente, una regulación diseñada para controlar el poder de los gigantes tecnológicos puede terminar fortaleciendo su posición frente a los competidores pequeños.

Esto no significa que debamos elegir entre derechos humanos e innovación. Significa que una buena regulación debe medir sus consecuencias, no solamente presumir sus intenciones.

Y México debería prestar especial atención.

Nuestro país todavía no cuenta con una ley general de IA. Existen iniciativas legislativas y disposiciones aplicables en materias como protección de datos personales, derechos de autor y protección al consumidor.

La ausencia de una legislación integral representa riesgos, pero también una oportunidad para estudiar las experiencias internacionales antes de construir nuestro propio modelo.

El error sería importar el sistema europeo como si las condiciones económicas e institucionales de México fueran equivalentes. No lo son.

México necesita proteger derechos, establecer responsabilidades y ofrecer certidumbre jurídica. Pero también necesita atraer inversiones, desarrollar capacidades tecnológicas y evitar que el cumplimiento regulatorio se convierta en un privilegio reservado para las grandes empresas.

Sobre todo, necesita comprender que la IA no es únicamente un asunto de tecnología. Es un problema de productividad, competitividad y poder económico.

Una legislación ambiciosa puede resultar políticamente atractiva. Una legislación que funcione exige algo mucho más complicado: entender cómo operan las empresas, cuáles son los riesgos verdaderos y cuánto cuesta prevenirlos.

El debate debería abandonar la falsa disyuntiva entre regularlo todo o permitirlo todo.La pregunta importante es otra: ¿qué riesgos justifican la intervención del Estado y cuáles debemos permitir que resuelvan la innovación, la competencia y la responsabilidad empresarial?

Europa está intentando encontrar ese equilibrio después de haber construido buena parte de su sistema regulatorio. México tiene la ventaja de poder hacerse esa pregunta antes.

Porque en la economía de la inteligencia artificial, tan peligroso es llegar sin reglas como llegar con tantas que nadie pueda competir.

Y cuando una tecnología está redefiniendo el poder económico mundial, quedarse fuera del juego también tiene consecuencias.