La opción “Delcy Rodríguez”

Ante la sustracción de Nicolás Maduro y su esposa de su fortaleza en Caracas, y su posterior encarcelamiento en Estados Unidos, la administración de Trump acordó con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, un plan de gobierno. Ese plan consistía en que ella gobernaría Venezuela hasta que se pudiera definir un nuevo ordenamiento constitucional estableciendo nuevas elecciones presidenciales y garantizando las libertades democráticas para todos los venezolanos.

La intención de semejante modelo transicional, a través de mantener en el poder a líderes principales del gobierno “depuesto”, tendría el propósito de evitar que caiga Venezuela en un caos interno, con consecuencias como una guerra civil, caos económico, una crisis humanitaria y el rompimiento total de las instituciones fundamentales del Estado. La realidad es que Venezuela cuenta con grupos armados que, enfrentados, podrían llevar a cabo una guerra civil cruenta durante mucho tiempo, financiados con fondos provenientes del narcotráfico.

El éxito del plan de Trump depende de dos condiciones. La primera es que EU controle la industria petrolera venezolana y, más importante, sus ingresos. Sin esos ingresos, el gobierno no puede operar, ni pagar sueldos o salarios, planificar programas de gobierno y, mucho menos, defenderse. El control estadunidense sobre los ingresos petroleros significa controlar al gobierno mismo. Y la segunda condición es que EU no va a introducir sus tropas en territorio venezolano, como garante del proceso político. Así, la garantía que tiene Washington es mantener el control total sobre Delcy Rodríguez como su rehén.

Ha sorprendido al mundo este modelo de “transición política”, en el que los principales dirigentes del antiguo régimen actúan o gobiernan bajo la tutela del otrora enemigo acérrimo: Washington. Y, sin embargo, confirma algo importante acerca de la forma en que actúa y decide Donald Trump. Todo está sujeto a un acuerdo… o desacuerdo, dependiendo del caso. Es el estilo transaccional de gobernar que guía al gobierno de EU. Trump movió las fichas del petróleo venezolano de otros dos territorios. Uno es China, que compraba todo el petróleo al gobierno de Maduro. Ese suministro de petróleo a China se acabó. El otro ha sido el abasto de petróleo a Cuba, que Washington ya prohibió. El ahogo a Cuba es producto de la caída de Maduro.

Trump ha dicho varias veces que Marco Rubio está hablando con “altos dirigentes cubanos” para acordar un cambio en la isla. Los rumores dicen que personajes del entorno de Raúl Castro estarían negociando las condiciones para algún tipo de “cambio” de régimen en Cuba. El embajador de EU en Cuba respondió a una pregunta expresa, diciendo que “sí, hemos identificado al ‘Delcy Rodríguez de Cuba’” con quien podrían trabajar para conformar un nuevo gobierno. Posteriormente, Trump habló de una “toma amistosa” de Cuba por parte de EU. En esas conversaciones, reales o ficticias, pervive una idea de un proceso transicional en Cuba a través del modelo “Delcy Rodríguez”. También se excluye la intervención militar estadunidense en la isla.

En el conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán, Trump ha planteado la necesidad de un “cambio de régimen”. Periodistas occidentales especulan abiertamente sobre la opción de un “Delcy Rodríguez” en Irán, como vía de salida a la guerra en esa zona de Oriente Medio. El vocero del gobierno islámico de Irán ha rechazado categóricamente la opción “Delcy Rodríguez”. Para el gobierno de Irán, especular en esos términos es suponer la posibilidad de una traición interna, lo cual descarta.

Los analistas occidentales y los proiraníes prácticamente descartan un cambio de régimen en Irán como producto únicamente de los bombardeos americanos e israelíes, sin poner tropas directamente en ese país. Pero Trump ha dicho que elementos del gobierno iraní están buscando una negociación con Washington, mientras continúan los bombardeos. Posiblemente surgirá un “Delcy Rodríguez” en Irán. Sólo el tiempo y las condiciones de guerra dirán algo sobre la viabilidad de esa opción.

Por lo pronto, la opción “Delcy Rodríguez” ya es parte de la conversación ante las posibles transiciones en el mundo actual.