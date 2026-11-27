Nunca me dejo de sorprender sobre lo que sucede entre Rusia y Ucrania. Son casi cinco años de un conflicto militar que ha cambiado de distintas maneras la forma de ver una guerra convencional. Atrás quedaron las estrategias de siempre, las amenazas sin acciones, las victorias antes de los hechos, el blofeo, los números y la historia como factor de intimidación. Hoy, uno se puede dar cuenta de que la tecnología, la inteligencia, la paciencia, el estudio del enemigo, las pruebas, el apoyo de otros países, las simplificaciones, el uso de nuevos instrumentos y la motivación de ejercer la soberanía de un país pueden ser elementos clave para resistir una lucha armada o un enfrentamiento contra un país que es determinado históricamente como potencia.

Seguido yo veo cómo se le minimiza a Ucrania por el apoyo militar que recibe por parte de Occidente. Se comprende completamente que, sin ayuda internacional, tal vez Ucrania habría caído en cuestión de meses o un año. Sin embargo, es de reconocerse lo que Ucrania ha sido capaz de realizar a través de los años con recursos prestados y con los mismos métodos que se han creado de manera interna. La presión existe y existirá. Ucrania es un país inferior, pero ha convencido. Todo va más allá de Zelenski, de la propaganda en su contra o de todo lo que se dice sobre su persona. Un país es más que un presidente. Ucrania ha sabido defenderse, como también atacar. La guerra de 2022 y de 2026 son dos imágenes muy distintas. Es casi imposible ver un escenario como lo soñaba el Kremlin muy al principio de la invasión rusa. En estos momentos, a lo que más se puede aspirar es a tomar el Donbás, una parte del sureste ucraniano, y pedir ciertas condiciones que pondrían restricciones a Kiev. Tomar por completo el país ucraniano y cambiar de manera deliberada al gobierno actual pasó a ser una promesa incumplida. Es una ilusión que quedó en fracaso.

Sinceramente, yo no sé si, de cierta manera, en Rusia se continúe subestimando a Ucrania o si muy en secreto exista algún impacto con las sorpresas que suelen dar los ucranianos dentro y fuera del territorio ruso. Al igual, me queda la pregunta de si en Rusia existe la autocrítica, si se aprende de los errores que han llevado a tener una guerra muy longeva para la época actual o si surgen cuestionamientos sobre las decisiones tomadas por Vladimir Putin.

En lo personal, me parece inaceptable que, para lo que es Rusia, su misma superioridad y su ego, se permitan las escenas que pudimos observar recientemente en el golfo de Finlandia, el puente de Crimea, en Libia, Kaliningrado, en refinerías y aeródromos militares de Nizhni Nóvgorod. ¿Cómo es posible que sucedan este tipo de acciones cuando, según Rusia, va ganando la guerra y va avanzando en todos los frentes? Es vergonzoso.

Ante esto, Rusia responderá de una manera fuerte y concisa. Siempre lo hace. Causará un daño ejemplar. No obstante, ¿es posible contrarrestar las pérdidas, la crítica y la mala imagen de manera internacional? Lo dudo.

Tengo la impresión de que nos quedan por ver más sorpresas en los próximos meses. Se viene un invierno intenso. La paz tendrá que esperar. Nadie va a ceder. Lejos estamos de ver un enfriamiento o un cese al fuego. No existen las condiciones.

NOTA DIPLOMÁTICA

1- ¿Es mi percepción o el presidente de Colombia, Gabriel de la Espriella, intenta ser una copia de Nayib Bukele? Se ve muy forzado.

2- ¿Se tambalea el apoyo militar norcoreano a Rusia? ¿Se enojó Kim Jong-un con Rusia?