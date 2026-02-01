Martin Parr deja en París su última y más política mirada fotográfica

La última gran exposición preparada por el fotógrafo británico Martin Parr antes de su muerte, en diciembre pasado, abre sus puertas esta semana en París y pone el foco en su mensaje político, a menudo subestimado durante su larga carrera.

Parr murió el 6 de diciembre a los 73 años, tras haber dedicado su vida a fotografiar con un ojo satírico la superficialidad y lo absurdo del mundo moderno.

Suyas son las conocidas imágenes de bañistas bronceados y turistas que se hacen selfis, con las que buscaba reflejar el turismo de masas, el consumismo y el lujo.

Antes de sucumbir al cáncer, supervisó hasta el final la preparación de Global Warning, la exposición que puede verse en el museo Jeu de Paume de París hasta el 24 de mayo.

Estaba muy implicado y realmente entusiasmado”, recuerda Louis Little, de la Martin Parr Foundation.

Martin siempre dijo que la política estaba presente en su trabajo, disfrazada de entretenimiento; pero que correspondía al espectador sacarle el sentido”, dice.

Global Warning, un juego de palabras con global warming (calentamiento global), está dividida en cinco secciones sobre temáticas que interesaban al fotógrafo: el ocio, el consumo, el turismo, los animales y la tecnología.

Las 180 fotografías de la muestra son un reflejo del sentido del humor irónico con el que Parr captaba a sus compatriotas.

ENTRELAZAN DANZA Y MÚSICA DE BARTÓK

El Mandarín milagroso, propuesta, concebida y dirigida por Duane Cochran para Aksenti Danza Contemporánea, ofrece una función hoy, a las 18:00 horas, en el Teatro de las Artes del Cenart.

Danza contemporánea y música en vivo se entrelazan en un montaje inspirado en la obra centenaria del compositor Béla Bartók. La trama se desarrolla en el barrio de Tepito.

Foto: Cortesía SC

De la Redacción

UN PASEO POR 80 OBRAS

Museo Jumex, MARCO y RM publican el libro La Petite Mort, que analiza la obra de Gabriel de la Mora. Reúne más de 80 obras creadas en los últimos 25 años y destaca la precisión de sus composiciones, realizadas con materiales poco convencionales como cabello humano, cáscaras de huevo, alas de mariposa y obsidiana.

Foto: Cortesía RM

De la Redacción

cva