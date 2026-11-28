Uno de los elementos esenciales del Estado como forma de organización humana consiste en la obligación de garantizar al individuo seguridad y un entorno de paz en el cual pueda desarrollar su vida en libertad. Para lograrlo, el Estado detenta –o debería detentar– el monopolio del uso de la fuerza, lo que excluye que cualquier otro grupo pueda recurrir a ella para alcanzar sus propios fines.

En el ámbito del Derecho y la realidad social, el ser y el deber ser con frecuencia se distancian. En nuestro país, la historia contemporánea muestra que ciertas regiones han transitado por dinámicas fuera del margen de la ley. Sinaloa es una de ellas, pues desde hace décadas ha sido cuna y refugio de algunos de los principales cárteles del narcotráfico mexicano.

Los personajes vinculados a esta geografía son numerosos: Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada y los hermanos Beltrán Leyva. Con una presencia tan prolongada y casi ininterrumpida, las organizaciones criminales fueron echando profundas raíces y se apoderaron de manera paulatina de la vida civil, económica y política.

Sin embargo, desde hace poco la violencia se recrudeció, alcanzando niveles antes impensables.

El episodio de violencia reciente tuvo lugar en el municipio de Guasave. Mediante la denominada Operación Centella, fuerzas especiales del Ejército mexicano desplegaron un amplio dispositivo que culminó con la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, histórico lugarteniente de los hermanos Beltrán Leyva y líder del llamado Cártel de Guasave, por quien el gobierno estadunidense ofrecía una cuantiosa recompensa.

Más de 360 elementos y 14 aeronaves fueron movilizados para lograr su detención. Las imágenes difundidas en medios nacionales e internacionales parecían propias de una guerra: helicópteros Black Hawk sobrevolaban y disparaban contra posiciones en tierra. En respuesta, grupos armados emplearon fusiles Barrett, ametralladoras, lanzagranadas, vehículos blindados e incendiaron camiones de carga y vehículos particulares con el fin de obstaculizar el paso de refuerzos militares y procurar la liberación del detenido.

El saldo del operativo, además de la captura del líder criminal y de dos cómplices, fue el fallecimiento de 16 presuntos integrantes del cártel y de cuatro militares en el cumplimiento de su deber.

La vida en Sinaloa no siempre fue así. Hace décadas se vivía una relativa calma, atribuida a una paz pactada. Pero hoy resulta evidente que aquella aparente tranquilidad no era producto de la fortaleza institucional ni de una verdadera convivencia armónica.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció que diversas organizaciones criminales “pudieron actuar con impunidad porque hubo autoridades que se dejaron corromper y otras que, por omisión, permitieron que siguieran haciendo daño por muchos años”.

Es decir, un Estado desorganizado frente al crimen organizado que se ha venido apoderando de la entidad.

En poco más de siete meses deberá haber elecciones en las que se renovarán la gubernatura, las presidencias municipales y el Congreso local. Surge una interrogante: ¿Existirán las garantías mínimas de seguridad para que la ciudadanía pueda acudir a las urnas? Porque en su última elección Sinaloa registró un abstencionismo cercano a 50%.

La democracia y el Estado de derecho en Sinaloa enfrentarán una prueba decisiva para recuperar la paz y garantizar la tranquilidad de sus ciudadanos.

Como Corolario, la frase de Gabriel Zaid: “Garantizar la seguridad de la población no es uno de los servicios del Estado, es su razón de ser”.