Hemos señalado la necesidad de incrementar las inversiones en infraestructura hídrica, tanto para mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento como para ampliar y hacer más eficiente el riego agrícola. México cuenta con cerca de siete millones de hectáreas bajo riego, una superficie similar a la de hace cuatro décadas, cuando la población era aproximadamente la mitad de la actual.

En materia de agua potable, muy pocas ciudades cuentan con tarifas que les permitan cubrir los costos de operación, mantenimiento, renovación y ampliación de su infraestructura. A ello se suma el rezago acumulado durante décadas por la insuficiencia de las inversiones con recursos fiscales, indispensables para la ejecución de obras de gran envergadura.

EL ALTO COSTO DE LAS BAJAS TARIFAS

Una práctica política recurrente es mantener artificialmente bajas las tarifas del agua, bajo el argumento de no afectar a la población. Sin embargo, cuando los ingresos son insuficientes para operar, mantener y renovar las redes de agua potable y alcantarillado, el resultado son servicios deficientes.

En muchas zonas urbanas, el suministro se limita a unas cuantas horas a la semana y, cuando llega el agua, su calidad no siempre es adecuada. Las familias se ven obligadas a comprar garrafones, agua embotellada o contratar pipas, con costos muy superiores a los que implicaría pagar por un servicio público de calidad. Si los usuarios pudieran decidir sobre las tarifas necesarias para contar con un buen servicio, probablemente muchos aceptarían pagar más: saben cómo afecta su calidad de vida la falta de agua en casa.

Aquí surge una encrucijada: aun cuando se autoricen tarifas suficientes para cubrir los costos del servicio y acordes con la capacidad de pago de las familias, ¿cómo garantizar que los usuarios reciban un servicio de calidad?

La recuperación de los servicios hídricos no puede lograrse de la noche a la mañana. Se requieren años para revertir los efectos de décadas de desatención. Nos encontramos, así, ante un círculo vicioso: sin recursos suficientes no es posible mejorar los servicios, pero mientras éstos sean deficientes, resulta difícil justificar los incrementos tarifarios necesarios para lograrlo.

HACIA UN ESQUEMA TARIFARIO MÁS JUSTO

Una tarifa uniforme dificulta que los organismos operadores obtengan los recursos necesarios para cumplir sus responsabilidades sin afectar a las familias de menores ingresos. Para las colonias populares, un criterio razonable sería establecer una tarifa mensual equivalente a un día de salario mínimo. Otros sectores de la población podrían pagar más, siempre que los costos del servicio lo justifiquen y se respete su capacidad de pago.

Los índices de marginación elaborados por el Consejo Nacional de Población (Conapo) constituyen una herramienta valiosa para establecer tarifas diferenciadas, al permitir identificar las condiciones socioeconómicas y las carencias de las distintas zonas urbanas.

Otra medida sería vincular el monto que pagan los usuarios con la calidad del servicio que reciben, mediante un sistema de descuentos. No parece equitativo cobrar lo mismo a quienes disponen de agua de manera continua que a quienes la reciben unas cuantas horas a la semana.

Para instrumentar este esquema será necesario evaluar la continuidad del suministro, medir la presión en las redes y realizar análisis frecuentes de la calidad del agua. Estos indicadores permitirían aplicar descuentos con criterios objetivos en cada zona.

La transición hacia un modelo tarifario justo y financieramente sostenible requerirá el respaldo decidido de los gobiernos estatales y municipales, así como recursos públicos para mejorar los servicios. Garantizar servicios de agua de calidad mediante el esfuerzo conjunto de sociedad y gobierno no sólo constituye una necesidad social y técnica: puede convertirse en un gran proyecto político.