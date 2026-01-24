Cómo se pasa la vida

Mi querido viejo: comienza el año y todos deseamos que la vida nos sea benévola y que podamos disfrutarla cada día. No necesito decirte lo que debes hacer para que tu año sea el mejor, pero te recuerdo que uno de los secretos de la salud es la sonrisa: Sonreír siempre, cada mañana, sonreír con los parientes y los amigos, sonreír a la vida.

Y para sonreír te copio una serie de preguntas que me llegaron no sé cómo, pero que creo valiosas, si quieres las puedes contestar, solo o acompañado, tendrás buenos recuerdos junto con muchas sonrisas.

“1. ¿Alguna vez usó liguero?

2. ¿Iba a misa de mantilla?

3. ¿Le daba a su mamá un ramillete espiritual para el Día de las Madres?

4. ¿Su mamá mandaba a remallar las medias?

5. ¿Le tomaron fotos –en el Zócalo– con máquina de retratar de cajón?

6. ¿Aprendió a escribir con manuscrita?

7. ¿Oyó discos de 45 rpm y 78 rpm?

8. ¿Oyó misa en latín con el padre de espaldas?

9. ¿Comulgaba estando en ayunas, aun a las 11 a.m.?

10. ¿Usó Wildrot, Glostora o La Parot?

11. ¿Había en su casa un ropero en cada recámara?

12. ¿La nevera había que descongelarla por el montón de hielo que se formaba?

13. ¿Su casa tenía zaguán?

14. ¿El teléfono era negro, se marcaba con un disco y estaba en la sala?

15. ¿En Navidad hacían el pesebre con musgo?

16. ¿Hacían posadas con todos los vecinos de su calle?

17. ¿Les repartían la leche en botella a domicilio?

18. ¿Vio a Pili y Mili, Marisol o Rocío Durcal siendo adolescentes?

19. ¿Usó Emulsión de Scott, Pomada de la campana, Merthiolate, o Agua Jean Marie Farina?

20. ¿Vio Los Munsters, Los locos Adams, Mi bella genio, Los Picapiedra o a Eliot Ness? (si tenía tele)

21. ¿Veía Siempre en Domingo?

22. ¿Usó pantalón acampanado de terlenka?

23. ¿Llenó el álbum de Amor es...?

24. ¿Usó crinolinas?

25. ¿Presentó exámenes con regla de cálculo?

26. ¿Cambió besos por un boleto del camión que sumara 21?

27. ¿Usó zapatos picudos y el pelo largo?

28. ¿Le daba cuerda al reloj todos los días por la noche?

29. Para el sermón, ¿el cura se subía al púlpito?

30. ¿Fue a ofrecer flores en el mes de mayo a la iglesia?

31. ¿Tomó leche en botella de vidrio de 250 mililitros?

32. ¿Oyó radionovelas: Kalimán, el Hombre Increíble o, tal vez, El derecho de nacer?

33. ¿Tuvo patines de fierro?

34. ¿Conoció los cigarros Delicados, Faritos, Raleigh, Parliament, Kent, Salem, Del Prado o Fiesta?

35. ¿Sabe quiénes son Memín Pinguín, Chanoc y Tsekub?

36. ¿Leyó las historietas Rarotonga o El canalla?

37. ¿En vez de semáforos le tocó un policía dirigiendo el tráfico?

38. ¿Se santiguó con agua bendita al entrar y salir de la iglesia?

39. ¿Celebró el Día de los Novios?

40. ¿Le dieron o dio serenatas con boleros de Los Panchos?

41. ¿Jugó canicas, trompos, stop o escondidas con los vecinos de su calle?

42. ¿Escuchó a Tres Patines en la radio en La tremenda corte?

43. ¿Su mamá hervía una jeringa de vidrio en una cajita de acero inoxidable para inyectarlo?”.

¿Cuántos recuerdos y cuántas sonrisas o carcajadas tuviste, querido viejo? Si contestas afirmativamente a más de 15 preguntas de este cuestionario no lo dudes más: ¡estás en la tercera edad! Y te felicito por tu buena memoria.

Abrígate al salir, no hagas disparates; tú ya no aguantas un aire frío ni el sereno.

Acuéstate tempranito y en paz.