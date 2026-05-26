Reflexiones sobre cooperación por la igualdad de género en México

Con el cierre de mi periodo como embajadora de Australia en México cada vez más cerca, quiero aprovechar para reflexionar sobre una de las áreas más sustantivas de la relación entre nuestros países: el avance hacia la igualdad de género.

Desde mediados de 2025, Australia asumió la copresidencia, junto con Uruguay, de la Mesa de Cooperación Internacional para la Igualdad de Género (MCIG), bajo el mandato de ONU Mujeres México.

La MCIG ha sido un espacio práctico para que países afines fortalezcamos redes con actores como gobierno, sociedad civil y socios internacionales en favor de la igualdad de género.

Desde que asumimos este rol, nuestro trabajo se ha centrado principalmente en el liderazgo y la autonomía económica de las mujeres indígenas y afrodescendientes.

Iniciamos en mayo de 2025 con un diálogo entre mujeres indígenas de Australia y México, en el que se abordaron barreras de participación, acceso a financiamiento y la necesidad de políticas que reflejen sus realidades. Este intercambio marcó la pauta para nuestro plan de trabajo durante el resto del año.

En noviembre, las copresidencias sostuvimos una reunión en la Cámara de Diputados con la Comisión de Igualdad de Género, lo que derivó en una reunión posterior de seguimiento con los demás países integrantes. Estos intercambios reafirmaron el papel central del Poder Legislativo para traducir compromisos en políticas públicas. Valoro mucho la apertura de las legisladoras para compartir su trabajo.

Con lo aprendido en esos encuentros, visitamos Oaxaca. El diálogo con autoridades, sociedad civil y mujeres emprendedoras nos permitió identificar áreas donde la cooperación internacional puede aportar valor. Por ejemplo, a partir del contacto con cooperativas e iniciativas de mujeres indígenas, identificamos desafíos relacionados con el crecimiento de sus negocios.

Por ello, en los últimos meses nos hemos centrado en llevar estos aprendizajes a la práctica. Como parte de este esfuerzo, organizamos dos talleres: uno en la Ciudad de México en marzo y otro que se llevará a cabo en Oaxaca, ciudad que visitaremos de nuevo para ofrecer herramientas a mujeres indígenas emprendedoras para fortalecer y hacer crecer sus negocios.

Finalmente, en abril de 2026, visitamos una Utopía en la Ciudad de México. Quedé impresionada por este proyecto, que integra servicios de cuidado, de salud y espacios comunitarios. Además, la visita se dio en un contexto significativo, pues recientemente la Ciudad de México se convirtió en la primera de América Latina en elevar el derecho al cuidado a rango constitucional, estableciendo un precedente importante en la región.

Me enorgullece haber formado parte de la MCIG con un grupo de países comprometidos. Lo hice con gran respeto por el trabajo que hace México y con la certeza de que esta agenda continuará avanzando de la mano de países amigos como Australia.

Comentarios: downunder.mexico@dfat.gov.au o Facebook y X: @AusEmbMex.

*Embajadora de Australia en México