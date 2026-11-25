A escasos días de que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara abra sus puertas para celebrar su cuadragésima edición, el grupo político que controla la Universidad de Guadalajara ha decidido quitarse cualquier máscara de neutralidad institucional para ponerse abiertamente al servicio de Morena.

La salida de César Barba Delgadillo de la Secretaría General de la casa de estudios para operar la estructura electoral del partido oficial rumbo a las elecciones de 2027 representa mucho más que un simple movimiento de piezas en el tablero jalisciense.

Para entender el calado de esta decisión hay que mirar la trayectoria de El Chicho Barba. Su carrera resume a la perfección el funcionamiento de la maquinaria política universitaria: expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, extitular del Sistema de Educación Media Superior —donde administró el aparato de las preparatorias con cerca de 200 mil jóvenes en todo el estado— y, hasta hace unas horas, segundo hombre más poderoso en la línea de mando de la UdeG. Su desembarco en el partido guinda, sellado en Guadalajara frente a la dirigente nacional Ariadna Montiel y bajo la mirada aprobatoria del exrector y hoy subsecretario de Educación Superior federal, Ricardo Villanueva, responde a una lógica elemental: impedido por su cargo público para hacer campaña abierta, Villanueva deposita el músculo operativo de la universidad en un hombre de su entera confianza.

La rectora Karla Planter intentó marcar distancia institucional tras conocerse la noticia, pero en la política mexicana las formas suelen pesar tanto como el fondo. Cuando el número dos de una universidad pública renuncia en martes para convertirse el domingo siguiente en operador electoral del partido hegemónico, la frontera entre la gestión académica y la militancia partidista queda borrada.

He sido testigo desde hace tres décadas del espíritu crítico que ha animado la FIL. Desde los años 90, cuando el régimen priista comenzaba a resquebrajarse, pasando por las administraciones panistas y el regreso del PRI con Enrique Peña Nieto, los pasillos de la Expo Guadalajara funcionaron como una aduana intelectual implacable frente al poder en turno. Allí se discutieron con absoluta libertad las crisis económicas, la violencia desbordada y las derivas autoritarias.

Incluso durante el sexenio pasado, cuando desde Palacio Nacional se fustigaba a la Feria, acusándola de ser un cónclave del conservadurismo, la UdeG –creadora y organizadora del encuentro– sostuvo con dignidad la autonomía de su mayor patrimonio cultural, lo que le valió el reconocimiento mundial y el Premio Princesa de Asturias en 2020.

Por eso resulta tan grave lo que hoy ocurre. Al subordinar su estructura territorial a los intereses electorales de Morena, la cúpula universitaria compromete la autoridad moral que le permitió construir el foro literario y político más relevante de Iberoamérica. Una universidad pública existe para pensar con cabeza propia y cuestionar al poder, jamás para convertirse en su brazo movilizador en las urnas.

La UdeG eligió mal al ponerse al servicio de Morena y, encima, lo hizo en el peor momento posible. El contraste entre la vocación indómita que dio origen a la Feria en 1987 y el pragmatismo partidista de sus actuales operadores será imposible de ocultar.

Los partidos políticos son pasajeros y las coyunturas electorales se agotan cada tres años; las universidades, en cambio, están llamadas a trascender generaciones. Entregar el prestigio de una institución centenaria a cambio de cuotas de poder sexenales es un negocio ruinoso.

BUSCAPIÉS

*No dudo ni un momento del diagnóstico de Omar García Harfuch: sin la complicidad y/o la omisión de las autoridades, el imperio de El Chapo Isidro no habría florecido como lo hizo. El problema es que entre los 4 mil 200 detenidos en Sinaloa en lo que del sexenio federal, sólo uno es político: Gerardo Vargas Landeros, expresidente municipal de Ahome, procesado por la contratación de una empresa externa para cobrar el predial, no por vínculos con el crimen organizado.