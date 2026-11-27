En julio de 1976, hace poco más de medio siglo, se llevó a cabo una elección que no se había visto en México desde los tiempos de Porfirio Díaz.

José López Portillo, candidato presidencial del PRI, apareció solo en la boleta electoral, sin contrincantes. La razón fue que el Partido Acción Nacional, la única oposición real que existía entonces entre las organizaciones políticas con registro, decidió no estar en los comicios, algo que no había sucedido desde 1952, cuando participó por primera vez en una contienda por la Presidencia de la República.

La elección en solitario de López Portillo —quien además de ser candidato del PRI lo era también de los partidos satélites PARM y PPS— tuvo un gran costo para el sistema de partido hegemónico que había surgido de la Revolución Mexicana. El PRI había intentado vender a nivel internacional la idea de que México era una democracia y que, a diferencia de los otros países grandes de América Latina, no había tenido que sucumbir a una dictadura militar para mantener a raya al comunismo.

Esa ilusión se diluyó con los comicios de 1976, y López Portillo, ya como Presidente, debió aceptar la idea de Jesús Reyes Heroles, su secretario de Gobernación, de abrir el sistema político. Éste advertía el peligro, tanto para la imagen del país en el exterior como para la propia gobernabilidad, de que régimen no contara con el contrapeso que significa una oposición electoral. De ahí surgió la Reforma Política de 1977, que, entre otras cosas, creó las diputaciones plurinominales, para ampliar la representación de las minorías, mismas que el actual oficialismo pretende desaparecer.

Cincuenta años después, vuelve a aparecer la posibilidad de que el PAN no participe en las elecciones. El miércoles, Ricardo Anaya, excandidato presidencial y coordinador de la bancada blanquiazul en el Senado, amenazó con bajar al partido de la boleta en 2027 en caso de que el Instituto Nacional Electoral repita la interpretación de la mecánica para el reparto de las plurinominales, que en 2024 permitió a la coalición oficialista hacerse de 74% de los asientos en la Cámara baja luego de haber obtenido apenas 54% de los votos, mayoría suficiente para legislar sin tomar en cuenta a la oposición.

Aunque dicha interpretación pueda cuestionarse desde el punto de vista de la legalidad y de la democracia, dudo que Anaya haya pensado bien las implicaciones de lo que dijo.

Primero, porque faltaría ver si el resto de la oposición se suma a la idea de dejar sola a la autodenominada Cuarta Transformación en la contienda del año entrante; y es que es muy probable que el PRI no acompañará al PAN en su boicot y es seguro que Movimiento Ciudadano no lo secundaría. Segundo, porque la Ley General de Partidos Políticos establece, en su artículo 94, que no participar en un proceso electoral ordinario implica la pérdida del registro del partido político que incurra en ello. Tercero, porque debe de haber un gran número de correligionarios de Anaya que no estarían de acuerdo en no presentarse en las elecciones. Cuarto, porque era previsible que la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionara como lo hizo ayer, en la conferencia mañanera, ante la advertencia del panismo: “Si no quieren, que no participen”. Y quinto, porque es desaconsejable, en cualquier instancia de la vida, amenazar con algo que uno no piensa cumplir. Yo le puedo apostar a usted que en junio entrante, haga lo que haga el INE, el PAN estará en la boleta.

Es cierto que aquella ausencia de Acción Nacional en la elección presidencial de 1976 tuvo una consecuencia positiva para la democratización del país, pero fue involuntaria. Esa vez el PAN no dejó de participar porque creyera que así forzaría al régimen a abrirse, sino porque las dos facciones en que se dividió el partido, tras la convención nacional de 1975 —las de Efraín González Morfín y José Ángel Conchello—, no se pusieron de acuerdo en quién debía ser el candidato presidencial panista, si Salvador Rosas Magallón o Pablo Emilio Madero.

En esta ocasión, la idea de la abstención parece una simple ocurrencia.