Da más fuerza saberse amado que saberse fuerte: la certeza del amor, cuando existe, nos hace invulnerables.

Goethe

Hay mentes brillantes que, usando la ciencia de manera más profunda como Isaac Newton, Nikola Tesla, Max Planck, y George Lemaitre terminaron apuntando a Dios, porque sólo ahí encontraron la explicación al orden, a la intención y a la inteligencia consciente de la perfección en cada uno de sus descubrimientos. En un mundo donde la incertidumbre ha convertido al ser humano en el inquilino permanente del control como única respuesta a todos sus miedos, me pregunto: ¿cuánto tiempo más podrán soportar los seres humanos la insensatez de asumir que no existe nada más grande que ellos mismos?

En los tiempos que corren todo se ha puesto en tela de juicio, se cree y no se cree, se tiene fe, pero nunca ni la creencia ni la fe son suficientes para dejar de tener miedo y mucho menos para soltar el control. Y sí, la creencia en un ser superior y en la fe únicamente es una idea espiritual para principiantes. Para todos aquellos que no han sentido el rigor de la vida al grado de no tener otro camino más que elevar esa creencia y esa fe a un nivel de certeza absoluta. Esto es soltar el control, hacer sólo lo que puedo controlar y tener la certeza de que lo que viene es lo mejor que pudiese venir para uno mismo. La certeza es la confianza o el convencimiento que se tiene de que algo que se dice o se piensa es verdadero, aunque puede no serlo. La certeza descansa sobre tres pilares: convicción absoluta; falta de dudas y seguridad plena sobre esa verdad. Lo contrario de la certeza es la incertidumbre. La certeza es un nuevo lujo en una era dónde la incertidumbre reina ante la ausencia de convicciones profundas. Y sí, estamos en el tiempo de la inmediatez, en el que convicciones hay muchas, pero profundas pocas.

Por convicción profunda me refiero a esa que nos permite vivir abrazando la incertidumbre en paz, en calma y en el presente. Y es la que supera todas las demás inteligencias y la que hoy más se necesita: la inteligencia adaptativa, que es la capacidad de cambiar, crecer y lograr resultados repetidamente en un entorno vertiginoso, incierto, desafiante y de aprendizaje permanente, manteniendo un equilibrio consciente, interno, motivado y con salud. Este tipo de inteligencia depende de seis habilidades que pueden desarrollarse: el autocuidado, el aprendizaje, el desafío, la colaboración, la resiliencia (y resistencia) y la innovación.

Sin embargo, no le hablaré de esa inteligencia ni tampoco de esas habilidades, sino de algo que me resulta aún más interesante: cómo lograr que se desvanezca el miedo al miedo, el miedo a esa sombra de la incertidumbre que es lo que colapsa la mayoría de las buenas experiencias de la vida.

La certeza en ese orden superior es el nuevo lujo de entender la vida más allá de nosotros mismos. Una vida que únicamente nos exige ser, hacer lo que nos toca hacer y hacerlo bien y vivir alineados a un propósito que nos haga mejores. Una certeza que nos libera del miedo, que nos permite vivir el presente; y el presente siempre pone la vida en descuento, y ahí está su gracia. La gracia de no querer perderse nada de lo que es realmente valioso. Así, la lección más grande de mi vida no surgió de creer ni de la fe, sino de la certeza absoluta de que hay algo mayor que uno mismo para el que nada es imposible. Y hay que entender la certeza no sólo cuando juega a favor, sino también y con más convicción, cuando sentimos que juega en contra. Porque lo que llamamos incertidumbre puede ser ese remanso que nos protege, nos forma una habilidad, un talento o nos convierte en el ser que hemos venido a ser. Y le diré más: el miedo es producto del miedo, del miedo a perder el control, el control de lo que es finalmente incontrolable. Lo contrario del miedo es la libertad y qué mayor libertad que la certeza. Como siempre, usted elige. ¡Feliz certeza, felices vidas!