#PrimeraNETA

Imposible verlo en público sin los cuidados de un grupo de escoltas, y la logística del hombre que mejor lo conoce: su hermano. “Es una vida muy sufrida”, me dice Roberto de Asís Moreira, tras confirmar que su hermano, crack mundial y sonrisa del futbol, Ronaldo de Asís Moreira, aunque quiera, no puede sentarse a tomar un café en la plaza pública. Horas después, con las cámaras encendidas y el sudor corriendo, le tomo la mano y decido empezar a hurgar entre uno de los más grandes del futbol mundial: —¿Es la mano que besó Maradona?. “Nos llevábamos muy bien, siempre que me encontraba me trataba con mucho cariño”. —¿Cómo definirías al Diego en una sola palabra?. “¡Genio!”.

—¿Y qué opinas de esa obscena brecha entre la gente que tiene todo y la que no tiene para comer mañana?. “Me gustaría que fuera todo perfecto, todo lindo, pero infelizmente no es así, el mundo es así”. —Dijo Maradona, al que tú llamas ‘genio’, que tú eras el mejor del mundo y que el resto venía detrás de ti. ¿En qué lugar de la historia del futbol mundial te pones tú?. “Yo me pongo en el sitio de un jugador que ha realizado todos sus sueños, me pongo en el sitio de un jugador realizado y muy feliz”. Ronaldinho recuerda que desde que llegó al Barça B ya todos sabían de la grandeza de Messi. —Y cuando le das las gracias a Dios cada noche, Rona, ¿le hablas de tú o le hablas de usted?. Suelta una carcajada y contesta: “De usted. Dios es Dios”. —¿Y crees que vamos a ir allá arriba cuando ya no estemos? ¿Crees que haya algo más o crees que se acabó?. “Nunca he pensado en eso, soy mucho de vivir el momento”.

#SegundaNETA

—¿Y quién vive ahí dentro, quién vive en tu corazón?. “Ay, mucha gente; tengo un corazón grande”. —¿Con qué se puede apagar esa sonrisa?. “Ah, para mí siempre hay un lado malo y un lado bueno, yo siempre me quedo con el bueno”. —¿Qué esperas de esta vida, Rona, de aquí para adelante?

“Uy, tengo un montón de proyectos: música, montón de viajes por el mundo, montón de partidos de leyendas…”. —¿Qué te duele de esta vida?. “Mirar a amigos que no están bien de salud, mirar a la gente sufriendo”. —¿Y hay algo que te duela de tu vida? “Estoy muy feliz, estoy cerca de mi hijo”. —¿Qué edad tiene?. “Ha hecho 18”. —¿Qué consejo se le da a un hijo de 18?. “Que no le falte el respeto a nadie, que sea muy feliz y que trabaje para cumplir sus sueños”. —¿El karma existe? “Creo que sí, para dormir tranquilo hay que hacer las cosas correctas. —¿Duermes tranquilo, Rona? Primero contesta: “Gracias a Dios” y después suelta la carcajada.

#NETASextras

—Me dices la primera palabra que se te venga a la mente, ¿va?, le propongo y él acepta. —Messi: “Amigo”; —Van Basten: “Crack”; Gullit: “Ídolo”. Zidane: “Fantástico”; —Figo: “Espectacular”; Pelé: “El Rey”; —Cristiano: “Grandísimo”; —Ronaldinho: “Feliz”.