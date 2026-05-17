Sus ratones, sus narcos

#PrimeraNETA

Nada; al menos a la vista, ya no existe nada que pudiera encender la flamita aquella que, a punta de corrupciones, amiguismos y conveniencias, ha ido desapareciendo con el paso de los años y que, conforme pasan los procesos, los ciclos y los mundiales, se apaga entre la falta de creatividad y el costo de los boletos que, en su gran mayoría, solo pueden pagar los factureros, los malandros. 25 días para el Mundial y Aguirre sigue probando; Aguirre tiene “secuestrados” a sus niños de hospicio en el CAR, a aquellos jugadores que deberían de estar buscando con sus equipos la siguiente ronda de #MOLELANDIA. Aguirre está rebasado por Paco Memo Ochoa; aparentemente, Aguirre y quien le jala la correa decidieron poner por delante el negocio, pero el negocio se está sofocando, y sofocándose con él está una tajada no menor de la gran afición mexicana que probablemente ni por televisión vaya a ver jugar a la ratoniza. A 25 días del tercer Mundial en México no hay magia ni banderas, no hay gritos ni emociones, no hay pasiones futboleras en torno a ese minúsculo grupo concentrado por El Vasco Aguirre. Minúsculo en influencia, en grandeza y en respeto. No tienen códigos dignos de ser admirados ni copiados, no imponen un carajo. Ni por asomo se encuentra en el Tri de hoy aquel empaque de ayer: el peladazo y bravucón Cuauhtémoc Blanco, de lengua larga y medias bajas; ni por dónde buscar la percha de Márquez y su erguida figura de crack europeo; ¿de quién se podrá escuchar la madurez, sensatez y solidez para declarar que acostumbraba Luis García? El futbol mexicano hace un buen rato que ya no aporta ídolos nacionales, hoy provienen de lugares un poquito más obscuros. ¡Qué bien le caería un sexto partido al régimen! Andan extinguiéndose las cajas chinas, ya se habla de canteras, de ascensos y descensos en las mañaneras, y la verdad es que, aprovechando el viaje, no estaría nada mal: es mucho más barato que traer a BTS y la resonancia bien manejada de esa caja, podría ser cosa de varios meses. Al menos de aquí y hasta junio del 27.

#SegundaNETA

México cambió y estos son ya otros tiempos: ya no se juega “al Campos”, “al Hugo” o “al Galindo”, se prefiere ser bandido, pistolero o patrón. Es lo que es, y es lo que hay.

#NETASextras

Son ratones, sí, pero son sus ratones, y así los quieren. Esta locura de ejercicio es parecido al que corre en Sinaloa: están acusados de narcos, sí, pero son sus narcos, y así los quieren.