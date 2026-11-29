#PrimeraNETA: El futbol ofrece una cantidad casi infinita de textos, de lecturas, de parados técnicos, de planteamientos… de modelos de gestión. Es un mundo tan amplio, y tan rico, es diverso como el que más. Cuántos momentos por analizarse, cuántos errores por contarse, y estadísticas por compararse se esconden detrás del “deporte más hermoso del mundo”, según lo nombró con amor y picardía Luis Omar Tapia. Colores, banderas, gestos, formas, leyes, barras, reglamentos, historias de superación; negocios por exhibirse, corruptelas por transparentarse, estructuras de poder por desenmarañarse. Personajes por descubrirse, mafias por denunciarse. De lo que se pudiera narrar sobre la mentada y famosa “talacha” del futbol mexica a través de los medios audiovisuales, estoy seguro de que podrían obtenerse piezas que aspiraran a Pulitzers, Gabos, Premios Nacionales de Periodismo. Bueno, y antes de seguir: ¿qué es “la talacha”? La talacha no es el futbol llanero: al llano se va más por diversión, es más de amateurs. “La talacha” generalmente implica dinero, ahí se cobra por jugar con un equipo no profesional.

Y, si nos ciñéramos al futbol profesional, podemos encontrar investigaciones fascinantes: ¿cuánto le cuesta a un padre de familia conseguir que su hijo debute en la Primera División? ¿Cuántos agresores encuentran en el camino los que quieren llegar a profesionales? ¿Qué hacen los árbitros una vez que se retiran, sin buscar un micrófono en algún programa deportivo? ¿Qué le apasionó más a Edgardo Codesal: pitar la Copa del Mundo o salvar la vida de algún paciente en su consultorio médico? ¡Uy! Y si volvemos a “la talacha” nos encontraríamos con las historias de exmundialistas que después de saltar a la cancha frente a 70 mil espectadores, ahora disputan partidos en el barrio. ¿Habrá un Azcárraga en “la talacha”? ¿Quién es el gallo que más dinero le mete a su equipo? ¿Por qué lo hace? ¿Regresa el dinero o es puro amor por la de gajos? Para documentar todo lo anterior en piezas audiovisuales exitosas, generadoras de dinero y de amplio interés se requiere trabajo: es chamba de campo, de varias horas de carretera, de salas de edición, de calificar material, de broncas con el editor, de cargar micros, que no fallen las cámaras. Es trabajo de periodismo.

#SegundaNETA: Con la cantidad de horas que se han desperdiciado en discutir la segunda amarilla de Idrissi ya se habría producido un material digno de Pullitzer. ¡Claro! Si hubiera alguien capaz de narrarlo.

#NETASextras: No es que carezcamos de historias, sobran mamarrachos al aire quitándole lugar a los periodistas.