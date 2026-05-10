Futbol de fonda

#PrimeraNETA: Tras un manotazo de Amaury Vergara, dirigente respetado y poderoso, bien dirigidito a los aparentes empleados de Chapultepec, pero hoy maldesarrollando sus funciones en la FMF, la cosa se activó: así dejémoslo, en “cosa”; decir “protocolos” es ser demasiado generoso para una institución tan sin chiste y gris, tan llena de fracasos, tan desorganizada, tan desacostumbrada a los éxitos deportivos y tan mala para trabajar. Como niños de hospicio, como presidiarios en comedor: el que no esté en la mesa a las siete, no come. “El que no venga a la concentración, estará fuera del mundial”. A las 9:45 PM del pasado miércoles, previa amenaza y desde la cuenta @miseleccionmx, se pudo leer: “Este miércoles por la noche inició la concentración de la Selección Nacional de México de cara a la Copa del Mundo 2026 #SomosMéxico”. La foto que acompaña la publicación es tan vergonzosa como la propia selección. Carajo, ¿quién comunica al interior de la TRI? ¿Quién les dice: “Sonrían, cabrones” ¿A quién se le ocurre un spot un poquito más glamuroso? Uno que no parezca fonda de comida económica. ¿Quién selecciona la foto que se va a publicar? ¿Quién les dice: “Párense de la mesa y se abrazan”? Quién va por Aguirre a su cuarto y le dice: “¿Señor, nos ayuda con una foto con los muchachos? Ya están todos en el comedor”. Nadie. La selección es una lágrima, la selección apena, apena en la cancha y apena en las pantallas; El Vasco: “El proceso ya comenzó”, y ojalá que pronto termine. ¿A casi 40 días del Mundial concentras sólo a 12 jugadores, que en una liga medianamente seria y decente deberían estar disputando la liguilla? ¿Es una auténtica y real concentración la de Javier Aguirre? O es oootro simulacro para vender pants, presumir tatuajes, postear las cejas depiladas y los nuevos tientes del momento. ¿Qué es esto? ¿Realmente se puede trabajar la táctica y los sistemas con 12 de 26? Mikel, Sisniega, Davino y Aguirre: váyanse por otro camino, en el futbol han demostrado ser incompetentes, no hay avance en su trabajo. Váyanse, es lo justo; dinero no les hace falta, y quiero pensar que genuinamente aman al futbol. Váyanse, no le han cumplido al aficionado, han frenado el desarrollo de los futbolistas mexicanos y de la liga, han encabezado un proyecto fallido, han visto más por lo económico. Váyanse, es lo justo. Dejen su lugar para los capaces. A los que están respaldados por los números, el trabajo y el éxito real.

#SegundaNETA: Por su buena reputación, váyanse.

#NETASextras: De compas, háganse a un lado.