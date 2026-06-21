Las formas y sus maneras

#PrimeraNETA:

“Haiga sido como haiga sido, el TRI pasará como primero”, dicen los asistentes al Ángel. “Si jugamos contra Inglaterra nos meten, de jodido, cuatro”, opinan los más amargos. Tienen razón los unos y los otros, una partecita de aquí y otra partecita de allá, ambas con su peso, con sus conveniencias, con sus evidentes trampas para intentar visibilidad y, para de rebote y más importante, ganar el discurso. La realidad es simple y es, además, la misma de cada cuatro años: el único equipo que no debe de preocuparse por ganar la conversación en torno a lo que haga en el Mundial es quien levante la Copa, es el campeón del mundo; todos los demás deberán usar argumentos distintos al futbol, pero mayormente futboleros para justificar su fracaso, para enarbolar su gran papel o para nadar de muertito un Mundial jugado a muy medios chiles. Todos menos el campeón y yo estoy seguro de que Aguirre no será quien levante el trofeo de la Copa, ojalá, pero no hay manera. O bueno, sí podría haber manera, en el futbol siempre la puede haber, lo que ni por asomo hay es forma. La manera es más de los asistentes al Ángel, la forma de los amargos. En la “manera” pueden caber los suertazos, como el del jueves contra Corea del Sur, en la “forma” manda el método, y el método del TRI ni por asomo es el suficiente para convertirlos en campeones del mundo. Es lo que es, y es lo que hay.

#SegundaNETA

La manera que debería implementar la Federación Mexicana de Futbol para cambiar el tristísimo “¿Y si sí?” por un hipotético y triunfador “¡Sí, sí, sí!” ya la conocemos y la repetimos a llenar, allá donde se hablen y digan cosas de futbol: volver el ascenso y el descenso, y exigir más minutos para futbolistas mexicanos, principalmente. Invertir a largo plazo. Se ha hecho y ha funcionado, este Mundial tiene ejemplos claros: el Club Deportivo Guadalajara A.K.A. Las Chivas, y los Gallos Blancos de Querétaro en las épocas de Grupo Imagen; por el lado del chiverío y en primer lugar, su patriótica premisa de jugar sólo con mexicanos los ha llevado a aportar cinco jugadores al TRI, cuatro de ellos con minutos jugados y actuaciones definitivas para que México sumara puntos; el otro, La Hormiga, aún sin debutar, pero sí con la cifra bajo el brazo de 24 goles en dos torneos de #Molelandia. Por el otro lado, dos canteranos de Gallos Blancos vistiendo con toda jerarquía y seriedad la verde: Orbelín Pineda y Luis Romo. Diez años después de su debut, entregan resultados al futbol mexicano.

#NETASextras

Un vaso comunicante entre Chivas y Gallos: Javier Mier. Actual director deportivo del campeonísimo.