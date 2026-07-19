Tres tercios XIX-VII-MMXXVI

I. Hoy llega a su fin el Mundial de futbol de Norteamérica, se espera un partidazo, mismo del que usted, seguramente, ya ha escuchado mil pronósticos y demás comentarios: que si España juega con una gran idea de conjunto, que trabaja los partidos con amplia posesión de la pelota, con un futbol que apela a la labor de todo el engranaje, mientras que Argentina juega con un concepto, se llama Messi, ahí comienza y termina todo, es un genio superdotado que tiene la capacidad de generar, con sus trazos y disparos, un campeonato más, para, de golpe y porrazo, hacer palidecer la leyenda del Diego, que logró aquel título del México 86.

Después de la exhibición de los ingleses y franceses, que divirtieron con los diez goles para darle un insípido tercer lugar a los británicos, todo el mundo, y lo digo literalmente, todo el globo terráqueo, estará pendiente del final de la historia de este mundial con el juegazo que se espera. Ojalá veamos gran futbol, y que gane el que lo haga mejor.

II. Qué alegría ser testigos del desempeño del de Ensenada, Baja California, Isaac del Toro, sencillamente sus actuaciones, una y otra vez, siguen llenándonos de orgullo. Nuevamente el día de ayer resultó protagonista de la carrera más importante del planeta del ciclismo de competencia, ahí se encuentran los mejores del mundo, los mayores talentos, y ahí, nadando entre tiburones, el admirado Torito nuevamente ha brillado al llegar en el segundo lugar de la durísima decimocuarta etapa, con ascensos de enorme pendiente, así como descensos vertiginosos, en otras palabras, una de gran complejidad, el recorrido fue de Mulhouse a Le Markstein Fellering, con 155 kilómetros, mismo que provocó que un elevado número de integrantes del pelotón llegaran a la meta 37 minutos después del gran líder, Tadej Pogacar. Lo del Torito es de ovación y mucho orgullo, habrá que estar pendiente de su actuación este día en otra durísima etapa de 184 kilómetros, entre Champagnole y Plateau de Solaison, con un final en ascenso de gran pendiente de 14 kilómetros, ojalá le vaya muy bien.

III. Héctor Gutiérrez, matador de toros de Aguascalientes, sencillamente ha brillado con luz propia en la gran semifinal de la Copa Chenel, en la población de Alalpardo en la Comunidad de Madrid, la tarde de ayer al cortar dos orejas, lo que le ha valido para proclamarse el gran triunfador, salir a hombros, y ganar así la oportunidad de ser acartelado en la gran final que otorga un sitio para ser anunciado en la plaza de toros más importante del mundo, la Monumental de Las Ventas de Madrid, un espléndido triunfo.

¡Enhorabuena!