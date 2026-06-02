Muchos de estos

Alegría total celebrar los éxitos de nuestros representantes en el extranjero que nos han dado alegrías gracias a sus maravillosas actuaciones durante el fin de semana pasado, en donde hemos sido testigos de triunfos y actuaciones que, como es costumbre en el deporte, ponen muy en alto a nuestro país y, nuevamente lo menciono, nos urgen buenas noticias de México ante el mundo.

Destaco la gran actuación del golfista de Guadalajara, Jalisco, Álvaro Ortiz Becerra, que sencillamente ha logrado un triunfo de peso en Carolina del Norte, en el marco de la gira Korn Ferry Tour, que es la antesala de la gran gira de esa organización de golfistas, lo que, por el momento, lo coloca entre los veinte privilegiados en la parte alta de la clasificación anual, que serán recompensados con una tarjeta de la gira grande, el PGA Tour. Celebro el gran torneo de Álvaro, un sensacional jugador al que las cosas no se le habían dado bien, pero, veleidoso como es el golf, llegó la gran semana y, con un cierre espectacular de birdie, birdie, en los últimos dos hoyos, retomó el liderato compartido para jugar un hoyo de desempate en el que selló su gran triunfo. No tengo duda de que la perseverancia y el carácter de Ortiz Becerra le llevarán a ser un protagonista del PGA Tour. Al tiempo, ¡y que suene el mariachi!

Por su parte, la hípica mexicana está de fiesta, pues después de 78 años se logró un nuevo triunfo en la prueba denominada Copa de las Naciones, en esta ocasión en la denominada Intesa, desarrollada en la plaza de Siena, en Roma, Italia, con grandes actuaciones de los jinetes Carlos Hank IV, Fernando Martínez, Patricio Pasquel y Andrés Azcárraga, para darle un triunfo de oro a México en el marco del centenario de dicha competencia, victoria que trajo el recuerdo del gran Humberto Mariles, que, a lomos de Arete, conquistó el oro en el marco de los Juegos Olímpicos de Londres 1948, con su equipo, un triunfo histórico.

Lo más notable es que en otra competencia ecuestre, también el fin de semana, se obtuvo otro triunfo en otra Copa de las Naciones, ahora en Langley en la Columbia Británica, en Canadá, donde los jóvenes jinetes, nuevos talentos del hipismo mexicano, triunfaron en una competencia en una pista diseñada con obstáculos de un metro cincuenta y cinco centímetros para los talentos del futuro, destacando la soberbia actuación de Alejandro Leonardo Winkler a lomos de Flagship de Hus, con un recorrido limpio para darle un nuevo triunfo a nuestro país. Sencillamente, sensacional.

Muchos fines de semana así, muchos más, siempre serán bienvenidos, felicidades.