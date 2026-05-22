Bien, Amaury

Lo que han logrado en la presente temporada del balompié mexicano las Chivas Rayadas del Guadalajara es, sencillamente, emocionante, pues no sólo han restablecido el fervor de la inmensa afición del Rebaño Sagrado, sino que han demostrado que se está trabajando, y muy bien, en la cantera, situación que ha quedado de manifiesto en la presente campaña, en la que, a pesar de contar con cinco jugadores concentrados de cara al Mundial con el Tri, fueron capaces de hacer una gran liguilla con la mitad del equipo, con jugadores de reserva emanados de sus fuerzas básicas.

A Amaury Vergara tuve el gusto de conocerlo en una muy buena ronda de golf en el marco del torneo de Akron, patrocinador tanto de Chivas como de Grupo Imagen, en el bello campo del club de golf Las Lomas, en Guadalajara. Debo confesarles que el buen Amaury es todo un artista, su amor a la cinematografía me llevó a comentarle que mi familia se debe al cine mexicano, pues ahí se conocieron mis padres, ahí pasé gratísimos momentos de mi infancia, incluso como niño actor, así como entre cámaras Arriflex de película de 35 milímetros, y ya ni hablar de los lentes y demás enseres para filmar.

La conversación, a pesar de que el buen Amaury es un tanto callado, se hizo más nutrida y animada a lo largo de los 18 hoyos, pues, con versatilidad, viraba del cine y su historia a la de sus propios filmes, al futbol, por lo que se nos hizo muy agradable y divertido. Recuerdo cómo me relataba de la cantidad de desastres que se encontró al recibir la administración de su equipo, con innumerables temas complicados, sin embargo, y al paso de los años, con sus atinadas decisiones, parece tener al equipo en un inmejorable momento, no sólo por el gran torneo que lograron, sino que, finalmente, pareciera que está navegando en un proyecto muy robusto, con el desarrollo de talentos en casa, con un equipo extraordinariamente dirigido desde el escritorio por Javier Mier, así como desde la cancha por el técnico argentino Gabriel Milito, que ha logrado imprimir un sello de inmejorable futbol, así como una enorme esperanza hacia el futuro.

Si bien se trata de un hombre encantador y buena persona, Amaury puso la pierna fuerte ante la Femexfut cuando se percató que se pretendía romper el acuerdo de enviar a los jugadores a la selección antes del inicio de la liguilla para el Toluca, situación que, después de una negociación, quedó resuelta.

Gran trabajo, mi estimado Amaury, los chivahermanos te lo agradecen.

¡Chivas!