WWF México, 30 años trayendo la naturaleza de vuelta

Por María José Villanueva / Directora General de WWF México

Hace 30 años era un mundo muy distinto. El medio ambiente apenas empezaba a ser relevante a la luz del franco deterioro que se observaba en el planeta. WWF fue una organización clave que influenció e impulsó la agenda ambiental y de sustentabilidad que está en todos lados.

Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Pareciera que todavía no nos queda claro que un medio ambiente sano es indispensable para nuestra existencia y bienestar. La naturaleza, en su complejidad y belleza, sustenta nuestra vida y proporciona beneficios invaluables para el desarrollo social y económico del país.

Actualmente enfrentamos una peligrosa triple crisis ambiental —que conjunta pérdida de biodiversidad, cambio climático y contaminación— la cual repercute en nuestra seguridad alimentaria, nuestra salud, el acceso al agua, y fenómenos extremos que impactan a poblaciones vulnerables.

Las decisiones que tomemos en los próximos años serán cruciales para revertir esta situación y es imperativo que nuestras políticas prioricen un medio ambiente sano como un derecho esencial.

México es un país joven, con 30% de nuestra población ubicada en dicho sector. Este grupo se encuentra bajo una ecoansiedad creciente y enfrentará un contexto cada vez más adverso si no actuamos con prontitud en la conservación y restauración de los espacios naturales que permiten sostener la vida como la conocemos.

Esta realidad nos exige un cambio profundo de conducta, una ruptura del sistema de desarrollo actual, que integre conocimientos y prácticas responsables con el fin de proteger nuestro entorno.

La situación en México es crítica: hemos perdido millones de hectáreas de ecosistemas naturales y nuestros océanos están sobreexplotados. Enfrentamos una crisis hídrica significativa con más de 40% de los acuíferos sobreexplotados, una sequía que también va en aumento y la pérdida de 203,552 hectáreas de bosque al año, lo que equivale a una superficie mayor a la de la Ciudad de México, así como recursos terrestres y marinos en declive. No obstante, existe un camino hacia la esperanza.

Además de estos desafíos, existe una reducción drástica del financiamiento nacional e internacional, y el sector privado no encuentra los incentivos suficientes para aumentar su inversión en la materia.

Por lo anterior hoy lanzamos “Sé un héroe Panda”, una campaña de recaudación que invita a la sociedad a sumarse y convertirse en miembros de la organización. El apoyo y compromiso ciudadano son esenciales para proteger especies, restaurar ecosistemas y cuidar el bienestar de todos.

En WWF México reafirmamos nuestro compromiso, colocando a las comunidades en el centro de nuestra misión. A través de colaboración y empoderamiento, hemos trabajado junto a grupos locales para establecer modelos de desarrollo sostenible, que no sólo conservan la naturaleza, sino que también sostienen el bienestar humano.

Trabajamos en México desde 1996 y nuestra meta siempre ha sido conservar la biodiversidad y los ecosistemas, a la par de fomentar el desarrollo sostenible y asegurar el bienestar de comunidades locales.

Proyectos emblemáticos, como el de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y el Pacto de los Plásticos México, demuestran que es posible lograr un equilibrio entre el desarrollo humano y la conservación.

Estamos en un momento decisivo en el que la urgencia de actuar no debe ser subestimada. Es hora de ampliar nuestras visiones y esfuerzos, liderando una agenda comprometida con la justicia ambiental, la equidad social y la prosperidad ecológica.

Sólo a través de la acción conjunta de la mano de aliados y decisiones basadas en ciencia, podremos asegurar un futuro donde la naturaleza y la humanidad coexistan en armonía.

WWF México celebra hoy 30 años con logros, retos y, sobre todo, con la determinación de avanzar juntos hacia un México donde la biodiversidad y el bienestar humano sean inseparables. Gracias a todas y todos los que nos han acompañado en este camino. Juntos, es posible traer la naturaleza de vuelta.