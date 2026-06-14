El último mundial de las leyendas y la ola de nuevas promesas

Juan Carlos Arias Andueza*

Pasear hoy por los muelles del Port Vell, Por Olimpic o la Barceloneta obliga a levantar la mirada hacia el horizonte, ese espacio donde el agua, el puerto y las personas juegan por un solo objetivo. En este 2026, el Mediterráneo ha dejado de ser la postal idílica del turismo para convertirse en el laboratorio más dinámico de nuestra economía. Pero los laboratorios, por muy sofisticados que sean, no funcionan solos, necesitan manos. Y el gran dilema que hoy emerge de las aguas de la Capital Mundial de la Economía Azul es, quiénes tomarán el timón en los próximos años.

La radiografía es clara y un tanto preocupante: la media de edad en las profesiones náuticas y pesqueras no deja de subir, más de 70% tiene más de 40 años y 9% es menor de 30 años. Corremos el riesgo de ver perder un conocimiento centenario y tradiciones incluso milenarias, si no logramos que los jóvenes entiendan que el mar es hoy una salida profesional moderna, tecnológica y cargada de propósito.

Curiosamente, este fenómeno del relevo generacional nos resulta familiar. Basta encender el televisor para asistir a una transición idéntica, pero sobre el césped. Vivimos el Mundial de las despedidas y los estrenos. Es el último baile de gigantes como Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar, que nos enseñaron a mirar el futbol con ojos de asombro, pero que hoy cierran su ciclo. En tanto, presenciamos la irrupción de la frescura: el primer Mundial de Lamine Yamal, de Jamal Musiala o de Gilberto Mora. El futbol, como la vida y como el mar, no se detienen. Exige que las leyendas entreguen el balón sin resentimientos, y que la juventud lo reciba con respeto.

Sin embargo, este desembarco juvenil no es sólo un cambio de nombres, sino de códigos. La nueva generación no busca sólo un empleo, sino un ecosistema alineado con sus valores: sostenibilidad real, flexibilidad y un propósito claro que trascienda la ganancia económica. En este nuevo mar de fondo, las habilidades técnicas ya no bastan; la gestión del talento ahora exige un enfoque cultural transformador, donde la inteligencia emocional, el pensamiento crítico y la capacidad de comunicar bajo presión pesen tanto como saber interpretar un algoritmo. Las empresas e instituciones del sector azul deben entender que retener este talento implica construir entornos más transversales y empáticos, donde el bienestar y el compromiso ético con el planeta sean la verdadera brújula.

Para que esta transición no sea una ruptura, sino una suma de talentos, se requiere de usar la tecnología, los datos y la cultura para honrar el rumbo que la tradición nos marcó. Desde el ámbito académico y empresarial se vuelve urgente activar lo que podríamos llamar “mentorías y mentorías inversas”. Imaginen el potencial de sentar en la misma mesa a un viejo lobo de mar, con cuatro décadas de corrientes grabadas en la piel, junto a un universitario de 22 años experto en análisis de datos, pero sin experiencia. El joven aporta el manejo de sensores de última generación e IA para predecir la sostenibilidad de los recursos; el veterano le enseña a navegar. Uno se siente actualizado; el otro, aprendiendo a navegar con guía de la experiencia.

Esta visión compartida de la economía azul debe romper fronteras. El futuro del talento marítimo ya se perfila a través de ambiciosos planes de desarrollo que unen las dos orillas del Atlántico, conectando a universidades y empresas de México y España. Programas de intercambio que permitirán a estudiantes e ingenieros mexicanos formarse en los hubs tecnológicos de Barcelona, aplicando algoritmos y simuladores virtuales para la gestión portuaria, mientras jóvenes españoles aportan su visión en el desarrollo de la sostenibilidad costera mexicana. Un puente de ida y vuelta donde el Atlántico y el Mediterráneo se dan la mano.

El éxito de nuestro futuro dependerá, en el futbol y en el mar, de la capacidad que tengamos para hacer que las nuevas generaciones quieran construir aquí sus sueños. Al final, la innovación más potente siempre nace cuando la frescura de las nuevas ideas se apoya, con humildad, en los hombros de la experiencia.

*Analista