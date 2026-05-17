¿Quién contará nuestra historia?

Por Elizabeth Palacios*

Nos dijeron que la era digital cambiaría la forma en que trabajamos, aprendemos y construimos relaciones. Tenían razón. Lo que quizá no vimos venir es que también nos obligaría a volver a una pregunta mucho más antigua: cómo queremos ser recordados.

Durante años perseguimos visibilidad. Después llegaron las redes sociales y perseguimos alcance. Más tarde apareció la obsesión por la viralidad y empezamos a medir nuestra relevancia en vistas, clics y seguidores. En el camino, palabras como legado, memoria e historia comenzaron a parecer antiguas, como si hubieran perdido espacio frente a la velocidad de internet y la necesidad permanente de producir más contenido, publicar más rápido y permanecer visibles.

Sin embargo, la irrupción de la inteligencia artificial está produciendo una paradoja inesperada: nos está obligando a volver a hablar de permanencia. Hoy, cuando una persona le pregunta a una herramienta generativa quiénes son las voces más relevantes de una industria, qué especialistas han construido conversación sobre un tema o quién ha ayudado a explicar un fenómeno complejo, la tecnología hace algo que, en el fondo, no es nuevo: busca memoria.

Porque detrás de cada respuesta hay rastros. Artículos publicados, entrevistas, investigaciones, conferencias, proyectos, conversaciones y años de experiencia convertidos —o no— en evidencia pública. La discusión, entonces, ya no debería centrarse únicamente en cómo ganar visibilidad o cómo alcanzar viralidad. La pregunta empieza a ser otra: qué parte de nuestra experiencia merece permanecer.

Durante décadas muchas personas construyeron conocimiento desde espacios silenciosos. Desde aulas, laboratorios, organizaciones sociales, redacciones, empresas, comunidades o territorios. Hicieron aportaciones profundas, formaron equipos, impulsaron transformaciones y dejaron huella en quienes trabajaron a su lado, pero pocas veces sintieron la necesidad de documentarlo, mucho menos de darle vida en el universo digital. La lógica era sencilla: el prestigio vivía en la trayectoria.

Hoy eso ha cambiado, no porque la experiencia haya perdido valor, sino porque la memoria colectiva también comenzó a habitar espacios digitales. Y en ese proceso apareció una tensión incómoda: las nuevas generaciones harán preguntas sobre liderazgo, sostenibilidad, salud, innovación, transición energética o movilidad, y muchas de esas respuestas pasarán por sistemas capaces de recuperar referencias, fuentes y patrones disponibles.

La pregunta es si encontrarán a quienes ayudaron a construir esas conversaciones o si parte de esa historia quedará escrita únicamente por quienes dejaron más evidencia pública.

Y entonces vuelve una idea que parecía haberse perdido entre métricas, pantallas y algoritmos: la relevancia nunca estuvo en ser vistos, sino en lograr que aquello que sabemos, hacemos y compartimos se convierta en algo valioso para quienes vendrán después.

Esto hace que resurja algo que, en realidad, nunca desapareció. Para ser relevantes, lo importante sigue siendo la forma en la que nuestras acciones, conocimientos e historias se transforman en algo útil y memorable para las personas en las que queremos dejar huella. Porque la memoria no conserva todo; conserva aquello que fue significativo, aquello que ayudó a otros y aquello que logró permanecer.

Pensamos que la inteligencia artificial nos obligaría a hablar únicamente de automatización, productividad o reemplazo. Sin embargo, está empujándonos hacia una conversación mucho más humana: la del legado, la historia y la forma en la que elegimos ocupar un lugar en la memoria colectiva.

Hoy lo importante no es ser visibles, mucho menos virales. Igual que ayer, lo importante sigue siendo cómo queremos ser recordados.

* Consultora experta en Comunicación Estratégica e Impacto Socioambiental