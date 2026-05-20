Lo que pocos conocen: México puede ser la pila que cargue la IA

Imagina que cada vez que parpadeas (aproximadamente cada tres segundos) alguien imprimiera todos los libros que la humanidad ha escrito a lo largo de su historia: desde las tablillas de arcilla de Mesopotamia hasta los textos más recientes del siglo XXI. Ésa es, a grandes rasgos, la velocidad a la que hoy la humanidad genera datos e impulsa la industria de la inteligencia artificial. Y esa velocidad tiene un consumo muy concreto: electricidad. Es tal la magnitud que, para 2030, los servidores que hacen funcionar la IA consumirán en Estados Unidos más energía que toda su industria manufacturera junta. El reloj ya corre y México tiene exactamente lo que su vecino necesita.

En 2024, las enormes instalaciones de cómputo que sostienen la IA (los llamados centros de datos) utilizaron en EU tanta energía como Francia y Argentina juntas en un año completo. Para 2030, ese consumo crecerá más del doble. El problema es que construir plantas de energía lleva años y la demanda ya llegó. El gobierno de EU calcula que necesita capacidad eléctrica equivalente a cien nuevas plantas nucleares antes de 2030, la mitad destinada únicamente a centros de datos.

Tan grande es hoy la demanda, que las empresas ya reactivan plantas nucleares antiguas y levantan generadores de emergencia.

Aquí es donde México entra en escena. Nuestro país tiene tres cosas que EU necesita urgentemente: sol, viento y frontera. El noroeste mexicano recibe una de las irradiaciones solares más intensas del planeta. El Istmo de Tehuantepec es uno de los corredores eólicos más poderosos del continente. Y compartimos más de tres mil kilómetros de frontera con el mayor consumidor de energía digital del mundo. La oportunidad es doble. Por un lado, México puede exportar directamente electricidad renovable a California, Arizona y Texas mediante líneas de transmisión fronterizas; incluso ya existen proyectos de interconexión entre Sonora y Arizona que podrían escalar rápidamente con voluntad política.

Por otro lado, podemos atraer a nuestro territorio los centros de datos que EU no puede alimentar. Amazon, Microsoft, Google y Oracle ya han invertido aquí, con compromisos que superan los 18 mil millones de dólares proyectados hacia 2030. Cada servidor que opera en Querétaro o Monterrey es uno menos presionando la red eléctrica de nuestro vecino.

Pero hay una trampa: la oportunidad tiene fecha de vencimiento. EU no va a esperar. Ya busca acuerdos con Canadá, reactiva plantas nucleares y construye infraestructura de gas a gran velocidad. Si México no se posiciona en los próximos dos o tres años, habrá dejado pasar una de las mayores oportunidades económicas de su historia reciente.

¿Qué hace falta? Cuatro acciones concretas. Primero, reglas claras para que la inversión privada pueda generar energía renovable a gran escala y garantizar suministro continuo; los centros de datos no pueden apagarse ni cinco minutos. Segundo, desarrollar las líneas eléctricas transfronterizas que hoy son insuficientes. Tercero, formar a los técnicos e ingenieros que operarán esta infraestructura: el cuello de botella no es sólo la energía, también es el talento, y ahí el Modelo de Educación Dual puede marcar una diferencia real. Cuarto, y quizá lo más urgente: México necesita una política pública moderna de inteligencia artificial. No basta con atraer servidores si no sabemos qué queremos hacer con ellos.

Los países que liderarán la economía digital no serán sólo los que tengan electricidad, sino los que posean visión: marcos regulatorios que impulsen la innovación, protejan los datos de los ciudadanos, orienten el uso de la IA hacia la productividad y la competitividad, y garanticen que los beneficios de esta revolución tecnológica lleguen también a las regiones y sectores que hoy permanecen al margen.

El nearshoring fue la gran historia económica de los últimos años. Lo que viene puede ser todavía mayor: el nearshoring digital y energético. México puede convertirse en la planta eléctrica y el centro de cómputo del continente. Tenemos los recursos, la ubicación, los socios que ya apostaron por nosotros.

Lo que falta es decidir que esto sea una prioridad nacional. Porque cada tres segundos el mundo sigue parpadeando. Y la pregunta es si México estará conectado… o mirando desde afuera. #OpiniónCoparmex

*Director general de la Coparmex